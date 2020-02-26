Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay Sağlık Müzesine ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay Sağlık Müzesine ziyaret etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay Sağlık Müzesine ziyaret etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Trakya Üniversitesi (TÜ) Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay Sağlık Müzesine ziyaret etti, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Trakya Üniversitesi (TÜ) Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni ziyaret etti.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenen Trakya Kariyer Fuarı'nın açılış programına katılmak üzere Edirne'ye gelen Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Avrupa Konseyi Avrupa Müze Ödülü sahibi Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni ziyaret etti.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu eşliğinde müzeyi gezen Atay'a, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren ilk üniversite müzesinin tarihçesi, müzenin Trakya Üniversitesi'ne kazandırılması ve ödüllere uzanan yolculuğu hakkında bilgi verildi. Atay, Osmanlı Tıbbı'nın tarihine ışık tutan Darüşşifa bölümünü de gezdi.

Atay, Osmanlı tarihini ve Osmanlı'nın sağlığa verdiği önemi bir müzede yaşatarak anlatmalarından dolayı Rektör Tabakoğlu'na teşekkür etti.

Ziyarette, Trakya Kariyer Fuarı'nın paydaşlarından ve Trakya Üniversiteler Birliğine üye üniversitelerden Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir de yer aldı.

Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin sırın komşusu Gürcistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Dünyanın büyük bölümünü etkisi altına alan koronavirüs Pakistan'a da sıçradı Deniz ulaşımına fırtına engeli! Çanakkale'ye bazı seferler iptal edildi Sınır ötesi harekatta görev alacak 400 komando Hatay'a sevk edildi

Son Dakika Haberleri
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 22:16:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay Sağlık Müzesine ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]