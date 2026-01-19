Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 16.10'da başladı. Toplantıda, Suriye'deki son gelişmeler ve Gazze barış planının ele alınacağı belirtildi. Toplantıda ayrıca 'terörsüz Türkiye' hedefi ve ekonomideki gelişmelerin değerlendirileceği ifade edildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.