Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne "edebiyat" alanında Nuri Pakdil, "müzik"...
Son Dakika Kültür Sanat Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne 'edebiyat' alanında Nuri Pakdil, 'müzik'... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne "edebiyat" alanında Nuri Pakdil, "müzik"...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne "edebiyat" alanında Nuri Pakdil, "müzik" alanında MFÖ, "sinema" alanında Mesut Uçakan layık görüldü.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne "edebiyat" alanında Nuri Pakdil, "müzik" alanında MFÖ, "sinema" alanında Mesut Uçakan layık görüldü

Mesut Uçakan, Nuri Pakdil, Edebiyat, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:10 Kaynak: AA
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