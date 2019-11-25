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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne "edebiyat" alanında Nuri Pakdil, "müzik"...
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne "edebiyat" alanında Nuri Pakdil, "müzik" alanında MFÖ, "sinema" alanında Mesut Uçakan layık görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:10 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne "edebiyat" alanında Nuri Pakdil, "müzik" alanında MFÖ, "sinema" alanında Mesut Uçakan layık görüldü
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