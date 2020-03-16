Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, dezenfekte edildi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, dezenfekte edildi

6 saat önce

ANKARA'da, koronavirüs nedeniyle 30 Mart'a kadar kapatılan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, dezenfekte edildi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, dezenfekte edildi, System.String[]

ANKARA'da, koronavirüs nedeniyle 30 Mart'a kadar kapatılan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, dezenfekte edildi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında 30 Mart'a kadar kütüphanede dezenfeksiyon işlemleri yapıldığı bildirildi. Açıklamada, "Tüm dünyada görülen koronavirüs nedeniyle okuyucu hizmetlerine ara veren kütüphanemizde dezenfeksiyon işlemleri yapılmaya başlanmıştır" denildi.


Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:08 Kaynak: DHA
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