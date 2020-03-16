Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, dezenfekte edildi - Son Dakika
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, dezenfekte edildi
6 saat önce
ANKARA'da, koronavirüs nedeniyle 30 Mart'a kadar kapatılan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, dezenfekte edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:08 Kaynak: DHA
ANKARA'da, koronavirüs nedeniyle 30 Mart'a kadar kapatılan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, dezenfekte edildi.
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında 30 Mart'a kadar kütüphanede dezenfeksiyon işlemleri yapıldığı bildirildi. Açıklamada, "Tüm dünyada görülen koronavirüs nedeniyle okuyucu hizmetlerine ara veren kütüphanemizde dezenfeksiyon işlemleri yapılmaya başlanmıştır" denildi.
Son Dakika Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi