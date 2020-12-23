Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi

23.12.2020 20:09
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davaya devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davaya devam edildi.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar eski binbaşı Hüseyin Turan ile eski üsteğmen Hakan İnanç Bıçaksız esasa ilişkin savunma yaptı.

Turan, tatbikat için alaya çağrıldıklarını, Genelkurmay Karargahı'nda terör saldırısı ihbarı üzerine emniyeti sağlamak için harekete geçtiklerini ve eski tabur komutanı Fedakar Akça'yı takip ederek araçlarla alaydan çıkıp saat 23.50 sularında Genelkurmay Başkanlığına MSB nizamiyesinden girdiklerini ifade etti.

Emrindeki askerleri Genelkurmay etrafında toplanan sivil vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlere silahlı ve tam teçhizatlı olarak yerleştirdiği iddiasını kabul etmeyen sanık Turan, kimseye emir vermediğini, askerleri tabur komutanı Fedakar Akça'nın yerleştirdiğini, kendisinin Akça'nın yanında bulunduğunu savundu.

Genelkurmay önündeki kalabalığa rağmen darbe girişimini anlayamadıklarını öne süren Turan, "Biz alay komutanının emriyle, terör olaylarının olduğu günlerde terör saldırısı ihbarıyla Genelkurmaya gittik. Algımız bu yöndeydi. Bu nedenle darbe girişimi olduğunu anlayamadık." iddiasında bulundu.

İlerleyen saatlerde darbeyi öğrendiğini ve tabur komutanına içinde bulundukları durumu sorduğunu aktaran Hüseyin Turan, "Komutan, 'Bizi kandırdılar. Alay komutanı bizi kandırdı. Toplanın gidiyoruz' dedi. O andan sonra toparlanma işlemi başladı. Saat 03.00'ten sonra hiçbir iş yapmadık ve toplanıp bekledik." dedi.

Saat 04.30'da araçlarla kışladan çıkmak istediklerini fakat çıkamadıklarını öne süren Turan, Genelkurmayda görevli Cengiz Aydın'ın talimatıyla birkaç manga askerin silahsız olarak kışla etrafına dağıtıldığını, hiçbir olaya karışmadan beklediklerini, daha sonra da Genelkurmay Karargahı'ndan ayrıldıklarını savundu.

Sanık Turan, "Mennan Yeşilbaş, nöbeti değiştirilerek nizamiyede görevlendirildi. Onun yerine ben Genelkurmaya gidecek ekibe dahil edildim. Son ana kadar tatbikata katılacaklar arasında ismim yoktu. İsmim buraya sonradan dahil edildi." diye konuştu.

"Listeler alarm tatbikatına yönelikti"

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda darbeye yönelik görevlendirme listeleri hazırladığı iddia edilen eski üsteğmen Hakan İnanç Bıçaksız ise hazırladığı listelerin alarm tatbikatına ilişkin olduğunu öne sürdü ve suç kastıyla hareket etmediğini savundu.

Listeleri tamamladıktan sonra alaydan ayrılmak üzere hazırlanırken tatbikatın başladığı mesajını gördüğünü iddia eden Bıçaksız, alarm eğitim tatbikatı hazırlıklarına yardımcı olmak amacıyla çıkmaktan vazgeçip kışlada kaldığını iddia etti.

Tatbikatın başlamasıyla WhatsApp grubundan "Başladı arkadaşlar. Herkes haber vermesi gerekenlere haber verip ivedi gelsin." mesajı attığını bildiren sanık Bıçaksız, bir süre sonra birlik dışındaki personelin kışlaya gelmeye başladığını, bu kişilere imza karşılığı zimmetle mühimmat dağıtıldığını anlattı.

Komutanın emriyle kışlaya gelmeyen bir kişinin yerine eğitime katıldığını öne süren Bıçaksız, Genelkurmay Başkanlığına terör saldırısı olduğuna yönelik ihbar üzerine emniyeti sağlamak için araçlarla saat 23.37'de Genelkurmay Karargahı'na geçtiklerini savundu.

Burada personeli manga manga sıraya geçirdiklerini dile getiren Hakan İnanç Bıçaksız, "Genelkurmaydaki hareketlilikten IŞİD saldırısı olduğuna kanaat getirdik ve sorumluluk bölgelerimize gittik." şeklinde konuştu.

İlerleyen saatlerde halkın Genelkurmay önünde toplanmaya başladığını ifade eden Bıçaksız, darbe girişimini vatandaşlardan öğrendiklerini, ardından ateş edilmemesi yönünde talimat verdikleri personeli geri plana çekip beklediklerini savundu.

Emri yerine getirmekten başka bir fiilinin bulunmadığını ifade eden sanık Bıçaksız, beraatını istedi.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, yarın devam edilmek üzere duruşmayı tamamladı.

Darbe Girişimi, Muhafız Alayı, Genel Kurmay, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika


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