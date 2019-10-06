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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in acı günü

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in acı günüİSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in annesi Kadire Demir ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in acı günü

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in annesi Kadire Demir ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in annesi Kadire Demir 97 yaşında evinde hayatını kaybetti. Evinde yaşamını yitirdiği tespit edilen Kadire Demir için bugün Başakşehir Ahmet Yesevi Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve babası Ömer Demir, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Eski Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sanatçı Mustafa Ceceli, savunma sanayisi temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı ardından Kadire Demir'in cenazesi Edirnekapı Mezarlığına götürülerek defnedildi.


"Allah her eve böyle bir anne nasip etsin"

Cenaze töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İsmail Demir, "Her canlı ölümü tadacaktır, bize düşen şuan sadece sabır Allah mekanını cennet etsin. Dostlardan, tanıdıklardan dua bekliyoruz. Tüm dostları onu hayırla yad ediyorlar öyle yad etmeye de devam edecekler inşallah. Anne acısı başka bir şey Allah makamını cennet eylesin, cennete buluşmayı nasip eylesin ve her eve de böyle bir anne nasip etsin" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in acı günü

İsmail Demir, Anne, Genel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 06:10 Kaynak: İHA
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