Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde görüştü.

Görüşmede Suriye ile ilgili son gelişmeler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti gündeme geldi.

Güvenli bölge, İdlib'deki son durum, Suriye siyasi çözüm sürecindeki ilerleme ve Anayasa Komitesinin çalışmaları etraflıca görüşüldü.

BMGK 2254 kararı çerçevesinde Anayasa Komitesi çalışmalarının bir an önce sonuç vermesi ve Suriye'de şeffaf, adil ve özgür seçimlerin yapılmasının önemine vurgu yapıldı. 17 Ekim'de ABD ile güvenli bölge konusunda varılan anlaşma doğrultusunda işbirliğinin arttırılması gerektiği ifade edildi.

DAEŞ ve PYD/YPG/ PKK başta olmak üzere tüm terör unsurları ile mücadele konusunda Türkiye'nin kararlığı yinelendi.Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da gerçekleştireceği ABD ziyaretinin gündemine ilişkin detaylar konuşuldu.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, İbrahim Kalın, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:35 Kaynak: İHA
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