Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Gazetesi Davası Cezaları Onandı

Cumhuriyet Gazetesi Davası Cezaları Onandı

58 dakika önce

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında yerel mahkeme tarafından verilen hapis cezalarını onadı.

Cumhuriyet Gazetesi Davası Cezaları Onandı, System.String[]
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında yerel mahkeme tarafından verilen hapis cezalarını onadı.

Cumhuriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Vakıf Başkanı Mehmet Orhan Erinç, Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu 18 sanık hakkında, yerel mahkemece verilen hapis cezaları ile beraat kararları İstinaf Mahkemesi'ne taşınmıştı.

YEREL MAHKEMENİN KARARI ONANDI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Daire, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin bir aykırılık bulunmadığını ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu kaydetti. Sanıkların istinaf başvurularını reddederek yerel mahkemenin kararını onadı. Bu kararla beraber hapis cezası 5 yılın altında olan sanıkların cezaları kesinleşmiş oldu. Diğer sanıkların ise Yargıtay'a temyiz hakkı bulunuyor.

OLAY

Yerel mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Cumhuriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına, Cumhuriyet gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Vakıf Başkanı Mehmet Orhan Erinç de aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, aynı suçtan Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık'a 7 yıl 6'şar ay hapis, Bülent Utku'ya 4 yıl 6 ay, Kadri Gürsel'e 2 yıl 6 ay, Aydın Engin'e 7 yıl 6 ay, Hikmet Aslan Çetinkaya'ya 6 yıl 3 ay, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör ile Önder Çelik'e 3 yıl 9'ar ay, Yusuf Emre İper'e 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vermişti. Twitter'daki "jeansbiri" hesabının sahibi Ahmet Kemal Aydoğdu'yu "terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanıklar Bülent Yener, Günseli Özaltay ve Turhan Günay'ın tüm suçlardan beraatine karar vermişti. Öte yandan heyet,tüm sanıkların "güveni kötüye kullanma" suçundan beraatine hükmetmişti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:11 Kaynak: İHA

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