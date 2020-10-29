Cumhuriyet'in ilanından sonra Atatürk'ün Meclis kürsüsünden yaptığı ilk konuşma seslendirildi - Son Dakika

Türk Tarih Kurumu'nun sosyal medya paylaşımı

Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk'ün yaptığı konuşmanın seslendirilmiş hali

Atatürk'ün yaptığı konuşmanın Muhteren Kiper tarafından seslendirilmesi ANKARA - Türk Tarih Kurumu, Atatürk'ün 29 Ekim 1923'de Mecliste yaptığı konuşmasını hem yazılı hem de tiyatro sanatçısı Mazlum Kiper'in seslendirmesi ile günümüz Türkçesi ve Osmanlı Türkçesi olmak üzere sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.