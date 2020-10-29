Cumhuriyet'in ilanından sonra Atatürk'ün Meclis kürsüsünden yaptığı ilk konuşma seslendirildi - Son Dakika

Cumhuriyet'in ilanından sonra Atatürk'ün Meclis kürsüsünden yaptığı ilk konuşma seslendirildi
29.10.2020 18:21
Türk Tarih Kurumu'nun sosyal medya paylaşımı Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk'ün yaptığı konuşmanın seslendirilmiş hali Atatürk'ün yaptığı konuşmanın Muhteren Kiper tarafından seslendirilmesi ANKARA - Türk Tarih Kurumu, Atatürk'ün 29 Ekim 1923'de Mecliste yaptığı konuşmasını hem yazılı hem...
Türk Tarih Kurumu'nun sosyal medya paylaşımı
Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk'ün yaptığı konuşmanın seslendirilmiş hali
Atatürk'ün yaptığı konuşmanın Muhteren Kiper tarafından seslendirilmesi ANKARA - Türk Tarih Kurumu, Atatürk'ün 29 Ekim 1923'de Mecliste yaptığı konuşmasını hem yazılı hem de tiyatro sanatçısı Mazlum Kiper'in seslendirmesi ile günümüz Türkçesi ve Osmanlı Türkçesi olmak üzere sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.
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