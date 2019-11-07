Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Üniversitesinde "MiniaSivas Açık Hava Müzesi" kuruluyor
Son Dakika Kültür Sanat Cumhuriyet Üniversitesinde 'MiniaSivas Açık Hava Müzesi' kuruluyor

Cumhuriyet Üniversitesinde "MiniaSivas Açık Hava Müzesi" kuruluyor

7 saat önce

Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) tarafından Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait tarihi eserlerin sergileneceği "MiniaSivas Açık Hava Müzesi" kurulmasına yönelik çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Cumhuriyet Üniversitesinde

Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) tarafından Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait tarihi eserlerin sergileneceği "MiniaSivas Açık Hava Müzesi" kurulmasına yönelik çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, üniversite kampüsünde yapımı tamamlanan göletin bulunduğu alanda kurulacak MiniaSivas Açık Hava Müzesi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Yıldız, geçmişten bugüne kültür ve medeniyet birikimini yansıtan mimari eserlerin minyatürlerini bir araya getiren MiniaSivas'ta sergilenen eserler arasında Gökmedrese, Valilik Binası, Kongre Binası Atatürk Kongre Müzesi, Kale Camisi, Buruciye Medresesi, Şifaiye Medresesi ve Çifte Minareli Medrese gibi eserlerin yer aldığını belirtti.

Müzenin gölet etrafında geçici olarak oluşturulduğunu aktaran Yıldız, "Nasip olursa gelecek yıl özel bir şey düşünüyoruz. Eski Sivas haritası içerisinde Sivas surlarını da yaparak surların içerisinde olan eserleri oraya koyacağız. Surların dışında olan tarihi eserleri de koyacağız. Kızılırmak'ı ve Sivas'ın içerisinden geçen ırmakları da orada göstereceğiz. Böylece Sivas'ta bir açık hava müzesi meydana gelmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Çalışmanın Sivas'a değer kazandıracağına dikkati çeken Yıldız, "Şu an 6 eser var ama diğer eserlerin yapımı da devam ediyor. Bu eserler yapıldığı zaman 20 civarında eserimizi biz burada sergilemiş olacağız." açıklamasında bulundu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Selçuklu, Sivas, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:38 Kaynak: AA
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