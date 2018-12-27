Çumra Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarını karşılama adına çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarını karşılama adına çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.



Oğuz, yaptığı yazılı açıklamada, belediye ekiplerinin yoğun kış şartlarında sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarına devam ettiğini belirtti.



Çumra'da hava şartlarının önümüzdeki hafta boyunca eksilerde ve kar yağışlı olarak devam edeceğinin tahmin edildiğini ifade eden Oğuz, şunları kaydetti:



"Bu durum şehrin bereketi olan hayvanların beslenmesinde sıkıntı oluşacağı anlamına geliyor. Bugün burada belediyemizden gönüllü arkadaşlarımızla sokak hayvanlarının beslenmesini sağlamak amacı ile ağaç dallarına meyve ve kar üzerine buğday ve ekmek serpme çalışması yapıyoruz. Çumra Belediyesi olarak daha önce sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturmuştuk ve bina önlerine ekmek ve buna benzer gıdaların atılabildiği konteynerler koymuştuk. Ekiplerimiz her gün bu noktalarda biriken ekmekleri alıp şehir dışında bulunan beslenme noktalarına götürerek sokak hayvanlarının beslenmelerini sağlıyor. Sokak hayvanları kuşuyla, kedisiyle, köpeğiyle şehrin bereketidir."

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