Cüneyt Arkın'dan "Onurlu ve şerefli bir yürüyüş" paylaşımı - Son Dakika

Arkın, LGBT tartışmalarının devam ettiği dönemde yaptığı paylaşımda, askerlerle beraber yürürken yer aldığı bir fotoğrafa yer verdi.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Cüneyt Arkın , "Onurlu ve şerefli bir yürüyüş" etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

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