Cüneyt Arkın: Korona virüs insanların en sıcak duygularını yok etti - Son Dakika
Son Dakika Magazin Cüneyt Arkın: Korona virüs insanların en sıcak duygularını yok etti - Son Dakika Magazin

Cüneyt Arkın: Korona virüs insanların en sıcak duygularını yok etti

6 saat önce

Cüneyt Arkın, Caroline Yılmaz'a destek ve onay verdiğini belirterek "Caroline ile yeni bir Yeşilçam filmi çekmek isterim. Caroline ile her projeye varım. Caroline'i ilk gördüğümde Türkan Şoray yeni bir programa mı başlamış dedim. Caroline beni gençlik yıllarıma götürdü, çok duygulandım." dedi.

Cüneyt Arkın: Korona virüs insanların en sıcak duygularını yok etti, System.String[]

Cüneyt Arkın, Caroline Yılmaz'a destek ve onay verdiğini belirterek "Caroline ile yeni bir Yeşilçam filmi çekmek isterim. Caroline ile her projeye varım. Caroline'i ilk gördüğümde Türkan Şoray yeni bir programa mı başlamış dedim. Caroline beni gençlik yıllarıma götürdü, çok duygulandım." dedi.


"Korona sıcak duyguları yok etti?"


Arkın "Korona virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Korona virüsü çıktığından beri tokalaşmıyoruz, kucaklaşmıyoruz. Koronadan sonra insanların en sıcak duyguları yok oldu" yanıtını verdi.

Türkan Şoray, Cüneyt Arkın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:46 
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