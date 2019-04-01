Son Dakika Haberleri: Çüngüş'te Çıkan Olaylarda 4 Kişi Gözaltına Alındı

Çüngüş'te Çıkan Olaylarda 4 Kişi Gözaltına Alındı

34 dakika önce

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde seçim tartışmasının kavgaya dönüşmesinin ardından çıkan olaylarda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, olaya karıştığı tespit edilen 4 kişi suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Çüngüş'te Çıkan Olaylarda 4 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde seçim tartışmasının kavgaya dönüşmesinin ardından çıkan olaylarda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, olaya karıştığı tespit edilen 4 kişi suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Çüngüş Kaymakamlığından yapılan açıklamada olay ile ilgili çok yönlü soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlçemiz merkez Camisuk Mahallesinde 01 Nisan 2019 günü saat 12: 50 sıralarında yaşanan bir tartışma sonrası çıkan kavgada, Tahsin Akmeşe adlı vatandaşımız silahla, Seçim Akmeşe adlı vatandaşımız ise darp sonucu hafif şekilde yaralanmış, her iki vatandaşımız da hayati tehlikeleri olmamakla birlikte ilçemizde gerekli müdahale yapıldıktan sonra tedbiren Diyarbakır'daki hastanelere sevk edilmişlerdir. Ayrıca Saadet Partisinden seçime katılan ve kesinleşmemiş sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan Ali Suat Akmeşe ilçe merkezinde başına çapayla vurulması sonucu yaralanmış, sağlık durumu iyi olmakla birlikte ilçemiz hastanesinde gerekli müdahalenin yapılmasının ardından tedbir amacıyla hava ambulansı ile Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edilmiştir. Meydana gelen olay sonrasında güvenlik kuvvetlerimiz tarafından yapılan müdahalede suça karıştıkları tespit edilen 4 kişi, suç aletleriyle birlikte gözaltına alınmıştır. Huzurun ve sükunun adresi olan ilçemizde yaşanan bu talihsiz olayla ilgili Çüngüş İlçe Başsavcılığımız tarafından ivedi olarak başlatılan soruşturma her yönüyle titizlikle yürütülmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:21 Kaynak: İHA

Akmeşe, Diyarbakır, Çüngüş, 3. Sayfa
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