Curling Milli Takımı antrenmanlarına başladı

Curling Milli Takımı, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin atletizm pistinde antrenman yaptı.

Türkiye Curling Federasyonundan (TCF) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşmenin ardından, Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan 13 sporcunun aralarında bulunduğu 27 sporcunun kuvvet ve kondisyon çalışmalarına başladığı ifade edildi.

Antrenörler tarafından hazırlanan programlar doğrultusunda pandemi nedeniyle evde kalan ve bireysel çalışmalar yapan sporcuların, Erkek Milli Takım Antrenörü Ahmet Çelik ve Kadın Milli Takım Antrenörü Sadık Topaloğlu'nun eşliğinde saha çalışmaları yaptığı belirtildi.

TCF Başkanı Kenan Şebin'in çalışmalara ilişkin bilgi aldığı, Yönetim Kurulu üyeleri Murat Akın ile Erdal Karahan'ın ise sporcuların saha çalışmalarını takip ettiği aktarıldı.