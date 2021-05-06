Cyber Skull Esports CoD Warzone başvuruları başladı! - Son Dakika

Türkiye espor ekosistemine hızlı bir giriş yapan espor organizasyonu Cyber Skull Esports CoD Warzone başvurularını açtığını duyurdu. Organizasyon duyuru paylaşmını Twitter ve Instagram hesapları üzerinden paylaştı.

Eğer sen de Call of Duty: Warzone'da profesyonel oyuncu olmak istiyorsan ve bu geleceğe başlangıç yapmak istiyorsan doğru yerdesin. Başvurmak için gereken şartlar ise şu şekilde:

18 Yaşında veya büyük olmak

En az 2.5 KD Ratio'ya sahip olmak

En az 3 sezon oyunu oynamış olmak

Başvuru yaparken lütfen http://Battle.Net uygulamasında bulunan BattleTag'inizi (örn: Gelewera) Discord üzerinden Gelewera'ya gönderiniz. En kısa zamanda tarafınıza dönüş yapılacaktır.

Eğer sen de bu şartları karşılıyorsan ve bir espor kariyeri düşünüyorsan organizasyonla Twitter veya Instagram üzerinden iletişime geçebilirsin. Başvuruyu yaptıktan sonra ise yapmanız gerekenler çok basit, arkanıza yaslanıp başvuruların sonuçlanmasını beklemek.