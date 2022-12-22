Sakarya'da feci kaza! Bariyerlere giren otomobil kağıt gibi ezildi - Son Dakika
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Sakarya'da feci kaza! Bariyerlere giren otomobil kağıt gibi ezildi

22.12.2022 22:18

Sakarya Adapazarı D-100 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, bariyer ve aydınlatma direğine çarptı ve kağıt gibi ezildi. Otomobil içerisinde sıkışarak ağır yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

D-100 Karayolu'nda K.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyer ve aydınlatma direğine çarptı.

AĞIR YARALANDI

Meydana gelen kazada, sürücü adeta kağıt gibi ezilen otomobil içinde sıkışarak ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK TIKANDI

Kaza sebebiyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldığı esnada trafik durduruldu. Otomobilin bölgeden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

D-100'de feci kaza: Bariyerlere giren otomobil kağıt gibi ezildi
D-100'de feci kaza: Bariyerlere giren otomobil kağıt gibi ezildi
D-100'de feci kaza: Bariyerlere giren otomobil kağıt gibi ezildi
Kaynak: İHA
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Sakarya, İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da feci kaza! Bariyerlere giren otomobil kağıt gibi ezildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da feci kaza! Bariyerlere giren otomobil kağıt gibi ezildi - Son Dakika
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