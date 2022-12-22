Meydana gelen kazada, sürücü adeta kağıt gibi ezilen otomobil içinde sıkışarak ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Sakarya, İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sakarya'da feci kaza! Bariyerlere giren otomobil kağıt gibi ezildi - Son Dakika

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