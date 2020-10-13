D-100'DE KAZA YAPAN MOTOSİKLETLİNİN ELİNİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI - Son Dakika

D-100'DE KAZA YAPAN MOTOSİKLETLİNİN ELİNİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI

13.10.2020 09:21
D-100'DE KAZA YAPAN MOTOSİKLETLİNİN ELİNİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI, System.String[]

100 Karayolu Haliç Köprüsü çıkışında motosiklet hararet yaptığı için duraklama yapan hafif ticari araca arkadan çarptı.

D-100 Karayolu Haliç Köprüsü çıkışında motosiklet hararet yaptığı için duraklama yapan hafif ticari araca arkadan çarptı. O sırada bir kadın sürücü ise ayağı jant tellerinde sıkışan yaralının kurtarıldığı ana kadar sürücünün elini tutarak moral verdi.

Kaza, D-100 Karayolu, Haliç Köprüsü çıkışı Ankara istikametinde saat 08.15 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 EY 8048 plakalı hafif ticari araç hararet yapınca sürücüsü dörtlülerini yakarak aracını durdurdu. Aynı istikamette seyir halinde olan Mustafa Yaşar isimli motosiklet sürücüsü, hafif ticari aracın durduğunu fark etmeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücüyle motosikleti yola savruldu. Kaza yaşandığını gören sürücüler sağlık ve polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Sürücülerin ihbarı üzerine kazaya sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün ayağının tekerleğin jant tellerine sıkıştığını görerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri ise motosiklet sürücüsünün sıkışan ayağını jant tellerinden kurtararak yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı Mustafa Yaşar, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

YERDE ACI İÇİNDE KIVRANAN SÜRÜCÜNÜN ELİNİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI

Kazayı görerek duran bir kadın motosiklet sürücüsü yerde yatan motosikletlinin yardımına koştu. Kadın sürücü, ayağı jant tellerinde sıkışan yaralının kurtarıldığı ana kadar sürücünün elini tutarak moral verdiği görüldü.

ARKADAN GELİP VURDUAracının hararet yapması nedeniyle yolda duraklama yaptığını belirten sürücü, "Araba hararet yaptı. Dörtlüleri yaktım ve durdum. İki dakika sonra motosikletli arkadan gelip vurdu. Hayli hızlıydı araba bir iki metre kadar ileri fırlattı. Ayağı tekerin arasında kaldı. İtfaiye ekipleri gelerek sıkışan ayağını kurtararak ambulansa sevk etti" ifadelerini kullandı.

Meydana gelen trafik kazası nedeniyle D-100 Haliç Köprüsü Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Durma noktasına gelen trafik, kazaya karışan motosiklet ve hafif ticari aracın emniyet şeridine çekilmesiyle normale döndü.

- İstanbul

Ankara, Kadın, Haliç, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel D-100'DE KAZA YAPAN MOTOSİKLETLİNİN ELİNİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI - Son Dakika

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