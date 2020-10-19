D-100'de otomobil bariyerlere girdi: 2 yaralı - Son Dakika

D-100'de otomobil bariyerlere girdi: 2 yaralı

19.10.2020 05:13
D-100'de otomobil bariyerlere girdi: 2 yaralı, System.String[]

100 Karayolu Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasının ardından can pazarı kuruldu.

D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasının ardından can pazarı kuruldu. Otomobil içerisinde sürücü dahil sıkışan iki kişiyi kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Hurdaya dönen otomobil içerisinde ilk müdahaleyi yapan acil sağlık ekipleri yaralıları sakinleştirmeye çalışırken itfaiye erleri otomobilin içerisine giren demir bariyeri söküp yaralıları sıkıştıkları yerden çıkartmak için dakikalarca uğraştı.

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan iki kişi için onlarca itfaiye eri seferber oldu

İstanbul'da facianın adresi D-100 Karayolu Cevizli mevki oldu. Kadıköy yönünden Tuzla istikametine seyir halinde olan ve içerisinde Emirhan K. ile şoför Ahmet Kağan A.'nın bulunduğu 41 BU 129 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı saat 03.00 sularında kontrolden çıktı. Yolun sağında bulunan bariyerlere çarparak sürüklenen otomobilin içerisine giren demir bariyer sürücü ve yolcuyu oldukları yerde sıkıştırırken ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yaklaşık yarım saatlik uğraşın ardından yolcu Emirhan K.'ı sıkıştığı yerden çıkarttı. Demir bariyerin ikiye böldüğü otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için bariyeri kesen ekipler yaklaşık kırk beş dakikanın sonunda da sürücü Ahmet Kağan A.'ı hurdaya dönen otomobilden çıkartmayı başardı. İlk müdahaleye sıkıştıkları otomobilin içerisinde başlayan sağlık ekipleri ambulans içerisinde müdahaleye devam ederken ayakları kopan şoför ve yolcu Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazazedelerin sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenilirken hayati tehlikeleri devam ediyor.

Kopan uzuvlar uzun süre otomobilin içerisinde arandı

Can pazarının kurulduğu D-100 Karayolu Cevizli mevkinde otomobilin sol tarafından girip sağ tarafından çıkan ve içerisinde bulunan iki kişiyi oldukları yerde sıkıştıran demir bariyer itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kesilirken hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan iki kişiye ait kopan uzuvlar da sağlık ekiplerince toplandı. İki kazazedenin hastaneye sevk edilmesinin ardından otomobil içerisinde kopan uzuv arayan sağlık ekipleri bulunan uzuvları özel çantalara bırakarak hızla hastaneye ulaştırdı. - İSTANBUL

D-100'de otomobil bariyerlere girdi: 2 yaralı
D-100'de otomobil bariyerlere girdi: 2 yaralı
D-100'de otomobil bariyerlere girdi: 2 yaralı

D-100 Karayolu, Otomobil, İtfaiye, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa D-100'de otomobil bariyerlere girdi: 2 yaralı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, "mesleği bırakırım" sözlerini 3 gün sonra yalanladı Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı West Ham'dan inanılmaz geri dönüş! 6 gollü maçta beraberliği kurtardılar Eski takım arkadaşları ve hocaları, Burak Yılmaz'dan övgü dolu sözlerle bahsetti Trabzonspor'un Eddie Newton'ı gönderip, Fenerbahçe maçına Abdullah Avcı'yla çıkacak İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti
KKTC'de seçimleri Ersin Tatar'ın kazanması Yunanistan'ı rahatsız etti KKTC'de seçimleri Ersin Tatar'ın kazanması Yunanistan'ı rahatsız etti         
23:44
Masterchef Duygu Acarsoy, 'beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu Masterchef Duygu Acarsoy, 'beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu         
22:46
Görüntüler, Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Fuzuli bölgesinden! Tüm cephaneliği bırakıp kaçtılar Görüntüler, Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Fuzuli bölgesinden! Tüm cephaneliği bırakıp kaçtılar         
21:28
KKTC'de ipi göğüsleyen Ersin Tatar kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Show TV ve Cine5 detayı KKTC'de ipi göğüsleyen Ersin Tatar kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Show TV ve Cine5 detayı         
20:55
F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu         
20:36
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
Manchester City, Messi için Barcelona'ya 15 milyon sterlin teklif edecek Manchester City, Messi için Barcelona'ya 15 milyon sterlin teklif edecek         
14:52
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak         
13:19
Son Dakika! Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ait bir savaş uçağını daha düşürdü Son Dakika! Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ait bir savaş uçağını daha düşürdü         
12:42
Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip "İşletmeyi kapatın" talimatı verdi! Tepkiler üzerine özür diledi         
12:21
Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı         
12:06
Ermeni askerleri işgalden kurtarılan Fuzuli'den silahlarını bırakıp kaçtı! Bakanlık görüntüleri paylaştı Ermeni askerleri işgalden kurtarılan Fuzuli'den silahlarını bırakıp kaçtı! Bakanlık görüntüleri paylaştı         
11:39
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın         
10:35
Ermenistan ordusuna cepheyi dar eden Milli SİHA'lara yeni mühimmatlar geliyor Ermenistan ordusuna cepheyi dar eden Milli SİHA'lara yeni mühimmatlar geliyor         
09:55
28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu 28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu         
09:14
Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak         
08:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 05:23:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: D-100'de otomobil bariyerlere girdi: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei