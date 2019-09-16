D-100'de yol tartışması; motosiklet sürücüsü kamyonetin aynasını kırdı
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100'de motosiklet sürücüsü yol vermediği gerekçesiyle tartıştığı sürücünün kullandığı kamyonetin aynasını kırdı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:38 Kaynak: DHA
D-100'de motosiklet sürücüsü yol vermediği gerekçesiyle tartıştığı sürücünün kullandığı kamyonetin aynasını kırdı.
Olay, önceki gün D-100 Karayolu Sefaköy Mevkii'nde önceki gün öğle saatlerinde meydana geldi. Edirne istikametine ilerleyen motosiklet sürücüsü ile kamyonet sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Hasta taşıyan bir araca yol açtığını belirten motosiklet sürücüsü, kamyonet sürücüsünden yolu açmasını istedi. Ancak kamyonet sürücüsü yolu açmayınca motosikletli, bir süre bağırdıktan sonra kamyonete vurmaya başladı. Motosiklet sürücüsü camını yumrukladığı aracın aynasını da kırdı. O anlar arkadan gelen bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
- Istanbul
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