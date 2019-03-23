Son Dakika Haberleri: D-100'de Zincirleme Trafik Kazası:  Yaralılar Var (1)

D-100'de Zincirleme Trafik Kazası:  Yaralılar Var (1)

1 saat önce

Haber-Kamera: Özgür EREN/İstanbul DHAD-100 Karayolu Darülaceze mevkiinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

D-100'de Zincirleme Trafik Kazası:  Yaralılar Var (1), System.String[]
Haber-Kamera: Özgür EREN/ İstanbul DHA

D-100 Karayolu Darülaceze mevkiinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılırken, Avcılar istikametinde yoğunluk oluştu. Kazada yaralananlar ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:31 Kaynak: DHA

Darülaceze, Güncel
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