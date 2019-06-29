D-8'in 22. kuruluş yıl dönümü toplantısı

- D-8'in 22. kuruluş yıldönümü toplantısı Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti.Toplantıya 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, D-8 Genel Sekreteri Dato Ku Jaafar Ku Shaari, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan ve üye ülkelerden çok sayıda davetli katıldı.Toplantıda konuşan Abdullah Gül, "Burada güzel bir şekilde ifade edilen adalet, işbirliği, uzlaşı. Tüm bunlar çok ulvi prensipler. Bunlar aslında tüm ilahi dinlerin insanlığa telkinleri. Evrensel değerler aynı zamanda. Bu değerlerin içi boş değil. Özüne gidersek, özünde bütün bu idari telkinlere gideriz. İnsanların mutlu olması ve refah içinde yaşamaları için bu ilkeler öne çıkartıldı. Önce tabi bu ilkeler, ülkelerin kendi için önemli, daha sonra beraber yaşadıkları bölgeler için ve sonra da çok daha geniş bir coğrafya için geçerli. Dolayısı ile bu bilinç içinde bakıldığında D-8 dar kalıplara değil, daha geniş bir şekilde anlam yüklenebilir ve uzun yıllar bu bilinci gerçekleştirmek için de hep uğraşılması gerekir" diye konuştu.

"İSLAM ÜLKELERİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TEŞKİLATI KURULMALIDIR"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise "Müslümanlar güçlerini birleştirdiği takdirde bu gidişe 'dur' diyebilir. İyinin, güzelin, doğrunun ve faydalının hakim olduğu bir dünyayı kurabilir. İslam Ülkeleri Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurulmalıdır. İslam Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Teşkilatı kurulmalıdır. İslam Ülkeleri kendi para birimleriyle ticari alışverişlerini yapmalıdır. İslam Ülkeleri Savunma Birliği Teşkilatı kurulmalıdır. Müslüman olsun ya da olmasın bütün insanların zulümden ve işgallerden kurtulmalarının yolu sağlanmalıdır. İslam Ülkeleri Bilim ve Kültür İşbirliği Teşkilatı kurulmalıdır. Bu teşkilat bilim ve teknoloji paylaşımına aracılık etmelidir. Yukarıda zikrettiğim hususlar hayata geçirildikten sonra İslam ülkeleri olarak; Eğitimde dünyaya rol model olacak maddi ve manevi kalkınmayı sağlayacak güçlü bir sistemi tesis etmeliyiz" İfadelerini kullandı.

"BU İDDİA GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

ESAM Genel Başkanı Recai Kutan da, "D-8 grubunun, resmen oluştuğu günü kutlamak, böylece 6 milyarlık insan alemi için, savaş değil, barışı; çatışma değil, diyalogu; çifte standart değil, adalet; üstünlüğü değil, eşitliği; sömürüyü değil, işbirliğini; Baskı ve tahakkümü değil, insan hakları ve hürriyeti hedef alan bu anlaşmanın önemini dünyaya tekrar hatırlatmak için her yıl bu toplantıyı düzenliyoruz. D-8, dikkatli bir şekilde incelendiğinde görülecektir ki, böyle bir kuruluş, belirlenen ilkeleri ve hedefleri itibariyle, sadece üye ülkelerin tamamını değil, dünyadaki ezilen, sömürülen bütün ülkelerin kalkınmasında ve 'Yeni Bir Dünya' özleminin gerçekleşmesinde, büyük bir önem taşımaktadır. D-8 gurubunun kurulduğu dönemde, çeşitli çevrelerde ve çeşitli basın, yayın organlarında, D-8'in, G-8'e karşı, hasmane bir anlayışla kurulduğu ifade edilmiştir. Bu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. D-8, dünyayı sadece biz yönetiriz iddiasında olan bazı, kuvveti hak sebebi sayan güçlerin karşısına, biz de dünyanın parçasıyız geliniz bu dünyayı barış ve adalet ölçüleri içerisinde birlikte yönetelim, dünyanın nimetlerinden yine adalet ölçüleri içinde birlikte yararlanalım mesajı ile çıkmıştır" diye konuştu. Ardından konuşan D-8 Genel Sekreteri Dato Ku Jaafar Ku Shaari de, ülkelerin birbirileriyle olan işbirliğine dikkat çekerek, bu işbirliğiiçinde Necmettin Erbakan'ın vizyonu ile hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

- Usta