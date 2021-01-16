Dacia'dan elektrik dönüşümü: Bigster Concept - Son Dakika

Dacia'dan elektrik dönüşümü: Bigster Concept

16.01.2021 15:14
Dacia'dan elektrik dönüşümü: Bigster Concept, System.String[]

Renault Grubu’nun Renaulution stratejisi kapsamında Dacia, 5 yıllık planını duyurdu.

Renault Grubu'nun Renaulution stratejisi kapsamında Dacia, 5 yıllık planını duyurdu.

Dacia- Lada iş biriminin oluşturulmasıyla verimliliğini ve rekabetçiliğini artıran marka, ürün tarafında da sınıf atlayacak. Bigster Consept'in tanıtımı Dacia'ya C segmentinde yeni ufuklar açıyor.

Dacia ve Lada markalarının CEO'su Denis Le Vot, "Dacia markası, tüketicilere güvenilir, özgün ve en iyi fiyat-performans oranına sahip araçları sunmaya devam edecek. Dacia-Lada iş biriminin oluşturulması sayesinde, üretimde CMF-B platformundan yararlanarak verimliliğimizi daha üst noktalara taşırken, ürünün rekabet gücünü, kalitesini ve çekiciliğini daha da artıracağız. Bigster Concept'in öncülüğünde marka algımızı daha da yukarıya taşımak için ihtiyaç duyduğumuz her şeye sahip olacağız" dedi.

Her koşula uyum sağlayabilen, verimli bir iş modeli

Geçtiğimiz 15 yıl boyunca Dacia, her zaman modern, sade ve çekici araçları kullanıcılarıyla buluşturdu. Dacia, Renault Grubu ve Renault Nissan Mitsubishi İttifak'ının bilgi birikiminden ve en iyi teknik çözümlerinden faydalanarak yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Akıllı bir dağıtım modeli sayesinde Dacia, bugüne kadar 7 milyon satış adetine ulaştı. Bugün bazı ülkelerde segmentinin en çok satan modellerine sahip olan Dacia, 44 ülkede hizmet veriyor. Sandero ve Duster, yıllardır Avrupa'da perakende pazarında en çok satılan otomobil ve SUV modelleri olma başarısını sürdürüyor.

Dacia'nın yeni dönemde en büyük kozları şunlar olacak;

• Ürün geliştirme maliyeti konusunda Renault Grubu'nun tecrübesinden ve bilgi birikiminden faydalanan akıllı bir yaklaşım.

• Sinerjiyi artıracak ve gelişme sağlayacak teknolojik desteğe sahip Dacia & Lada iş birimi

• Dacia ve Lada'ya 4 platformdan 1 platforma, 18 şasi tipinden 11 şasi tipine geçme imkanı sağlayan fiyat-performans oranı yüksek yeni CMF-B üretim platformu.

• Değişen regülasyonlara ve araç kullanım alışkanlıklarına uyum sağlayan, aynı zamanda alternatif enerji ve hibrit motor üretimine olanak sağlayan esnek CMF-B platformu.

• Bu yıl lanse edilecek olan yeni Sandero ve Sandero Stepway'in yanı sıra, Avrupa'nın en erişilebilir elektrikli aracı Dacia Spring ve 2025'e kadar gelmesi planlanan 3 yeni model ile rekabetçi bir ürün gamı.

• Bigster Concept'in de desteğiyle C segmentinde daha iddialı bir konum.

Bigster Concept

Dacia tarzına sadık kalınarak geliştirilen Bigster Concept, geniş iç hacimli, dayanıklı ve her türlü yol tipinde keyifle kullanıma yanıt vermek için geliştirilmiş. Konsept 4,6 metrelik uzunluğa sahip.

Dacia Tasarım Direktörü Alejandro Mesonero-Romanos, "Bigster Consept, markanın geçirdiği evrimi özetliyor: Çekici, modern dokunuşlar ve 'outdoor' ruhu. Dacia olarak, erişilebilirliğin hiçbir şekilde çekicilik ile zıt kavramlar olmadığına inanıyoruz ve Bigster Concept bunun en net kanıtı" dedi.

Dacia'nın, müşterilerinin nabzını her zaman yakalıyor olması ve onlardan gelen talepleri gerçekleştirmedeki başarısı sayesinde oluşturduğu güçlü değerler Bigster Concept'in DNA'sına da nüfuz ediyor: Sadelik, güvenilirlik ve özgünlük.

Boyutları artan Y formundaki ışık imzası, yeni tasarım çizgisini öne çıkarıyor. Bigster Concept'te tüm dış koruyucu panellerde geri dönüşümlü plastikler kullanılıyor.

Bigster Concept'in hem alternatif enerji hem de hibrit motorlarla sunulabilecek olması, Dacia'nın değişen regülasyonlara uyumlu olması ve tüketici beklentilerine cevap verebilmesini sağlayacak.

Renault, Dacia, Lada, CEO, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Dacia'dan elektrik dönüşümü: Bigster Concept - Son Dakika


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