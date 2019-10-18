Son Dakika Haberleri: "DAG şimdiden cazibe merkezi haline geldi"
Son Dakika Teknoloji 'DAG şimdiden cazibe merkezi haline geldi'

"DAG şimdiden cazibe merkezi haline geldi"

1 saat önce

Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) bünyesinde hizmet verecek olan ve 7 yıl önce Erzurum'daki 3170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepeleri'nde yapımına başlanan Doğu Anadolu Gözlemevinin (DAG) cazibe merkezi haline geldiği bildirildi.

Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) bünyesinde hizmet verecek olan ve 7 yıl önce Erzurum'daki 3170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepeleri'nde yapımına başlanan Doğu Anadolu Gözlemevinin (DAG) cazibe merkezi haline geldiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Türkiye'nin 2023 vizyon projelerinden olmasının yanı sıra Avrupa'nın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük çaplı ve ilk kırmızı ötesi teleskobuna sahip olacak DAG'ın hizmete girmesi için yürütülen çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

Üniversite heyetinin DAG'da kullanılacak teleskobun son testlerinin yapıldığını İtalya'nın Lecco kentine gittiği aktarılan açıklamada, teleskobun testlerinin başarılı geçtiği ve 26 Ekim'de tamamlanacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, DAG'ın bilim dünyası açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

DAG ile ileride yapılacak birçok projenin şimdiden hazır olduğunu vurgulayan Çomaklı, şu bilgileri paylaştı:

"Üniversite heyeti, test ve çalışmaları yerinde görmek için İtalya'ya gitti ve bizlere sürekli bilgi paylaşımında bulundu. DAG üniversite sınırlarının çok ötesinde bir projedir. Kurulacak ulusal ve uluslararası ortaklıklarla çalışma alanımızı genişleteceğiz. DAG şimdiden cazibe merkezi haline geldi. Şu an birçok kurum ve kuruluş ortak çalışmalar yapmak üzere kapımızı çalıyor. Testlerin ardından en kısa zamanda teleskobumuzu da gözlemevine monte ederek ilk ışığı alacağız."

ATASAM Müdürü ve DAG Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak ise DAG'ın üniversitenin öncelikli alanlarından olduğunu ve teleskobun testleri için İtalya'da bulunduğunu ifade etti.

Testlerin başarılı geçtiğini bildiren Yeşilyaprak, şunları aktardı:

"DAG'ın özellikle teleskop test programı ve süreci, hafta sonları dahil her gün 08.00 ile 23.00 saatleri arasında Lecco'da bulunan tesislerde Atatürk Üniversitesi bünyesindeki ATASAM ve DAG teknik ekibi ile AMOS (Belçika) ve EIE (İtalya) teknik ekiplerince gerçekleştiriliyor. Testlerde, malzeme, mekanik, elektrik, elektronik, hareket, titreşim, alıcı, yazılım, kontrol sistemi, takip, ısı gibi fonksiyon ve performans testleri farklı senaryolar ve opsiyonlarla defalarca hassas bir şekilde ölçülüyor. Teleskop, testlerin ardından bulunduğu fabrikadan sökülüp özenle paketlenerek Erzurum'a getirilecektir."

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, İtalya, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dayak görüntülerini kaydedip paylaşan üniversiteli kızların cezası indirilip, ertelendi
Kılıçdaroğlu, ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmayla ilgili soruya hazırlıksız yakalandı Suriye'den Türkiye-ABD anlaşmasına ilişkin ilk açıklama: Gizemli ABD Başkanı Trump'tan Fransız muhabire işsizlik yanıtı: Bizim sizden daha iyi başkanımız var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 12:29:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "DAG şimdiden cazibe merkezi haline geldi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]