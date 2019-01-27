Son Dakika Haberleri: Dagc'den Eski Milletvekili Yılmaz'a Kınama

Dagc'den Eski Milletvekili Yılmaz'a Kınama

1 saat önce

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Yönetim Kurulu, Erzurum basını için hakaret içerikli sözler söyleyen eski Milletvekili Adnan Yılmaz'ı kınadı.

Dagc'den Eski Milletvekili Yılmaz'a Kınama, System.String[]
Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Yönetim Kurulu, Erzurum basını için hakaret içerikli sözler söyleyen eski Milletvekili Adnan Yılmaz'ı kınadı.

DAGC Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"24. dönem Erzurum Milletvekili Adnan Yılmaz'ın Erzurum basını için kullandığı hakaret içerikli ifadeleri, kentte uzun yıllar bürokrat ve ardından milletvekilliği yapmış bir kişiye yakıştıramadığımızı belirtiyoruz.

Bu ifadeleri kabul etmiyoruz. Eski milletvekili Adnan Yılmaz'ı kınıyor, sözlerini geri almaya ve Erzurum Basınından özür dilemeye davet ediyoruz" - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:06 Kaynak: İHA

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