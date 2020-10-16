Dağda kaybolan 4 kişi 6 saat sonra bulundu - Son Dakika

Dağda kaybolan 4 kişi 6 saat sonra bulundu
BURSA - Bursa'da dağda kaybolan 4 kişi arama kurtarma ekiplerince 6 saat sonra kurtarıldı.
Maksem Mahallesine bağlı Süleymaniye köyü mevkiinden yürüyüş amacıyla dağa çıkan 4 kişi, havanın kararmasıyla yollarını kaybetti.
Grup, jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine JAK, ANDA, AFAD ve NAK ekibi yaklaşık 70 kişi bölgeye giderek termal dronla çalışma başlattı. Sarp arazide arama yapan ekip, yaklaşık 6 saat çalışmanın sonucunda dağda mahsur kalanları kurtardı. Kurtarılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
- Kaynak: İHA
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