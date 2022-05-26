Dağda mantar toplarken ayağı kırılan kadın helikopterle hastaneye yetiştirildi - Son Dakika
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Dağda mantar toplarken ayağı kırılan kadın helikopterle hastaneye yetiştirildi

26.05.2022 21:35

- Dağda mantar toplarken ayağı kırılan kadın helikopterle hastaneye yetiştirildi Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı 2 bin 650 rakımlı dağlık arazide mantar toplarken ayağı kırılan kadın askeri helikopterle kurtarılarak hastaneye yetiştirildi.

- Dağda mantar toplarken ayağı kırılan kadın helikopterle hastaneye yetiştirildi

ERZİNCAN - Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı 2 bin 650 rakımlı dağlık arazide mantar toplarken ayağı kırılan kadın askeri helikopterle kurtarılarak hastaneye yetiştirildi.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Pınarlıkaya köyünde ikamet eden Gülten Biçer (62), yakınları ile birlikte dağlık arazide mantar ve ışkın toplamaya çıktı. Biçer, dağlık arazide yürürken birden bire dengesini kaybederek yere yığıldı. Ayağı kırılan ve hareketsiz kalan kadının yakınları 112'yi arayarak yardım istedi. Bir süre sonra Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı ile AFAD ve UMKE ekipleri olay yerine çıkış yaptı. Pınarlıkaya köyünden kuş uçumu 8 kilometre tırmanarak 2 bin 650 rakımda yaralıya ulaşan ekipler ayağı kırılan vatandaşa ilk müdahaleyi yaptı. Bölgenin sarp kayalık olmasından ve yol bulunmamasından dolayı AFAD ekiplerince helikopter talep edilmesi üzerine 3. Ordu Komutanlığından havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait askeri helikopter, araziden aldığı yaralı kadının tahliyesini sağlayarak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı Gülten Biçer'in sol kaval kemiğinde kırık olduğu tespit edilerek hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Dağda mantar toplarken ayağı kırılan kadın helikopterle hastaneye yetiştirildi
Dağda mantar toplarken ayağı kırılan kadın helikopterle hastaneye yetiştirildi
Dağda mantar toplarken ayağı kırılan kadın helikopterle hastaneye yetiştirildi
Dağda mantar toplarken ayağı kırılan kadın helikopterle hastaneye yetiştirildi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dağda mantar toplarken ayağı kırılan kadın helikopterle hastaneye yetiştirildi - Son Dakika


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