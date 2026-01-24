Dağlı: "İstişare kültürümüz, birlik ve beraberliğimiz en büyük gücümüzdür" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Dağlı: "İstişare kültürümüz, birlik ve beraberliğimiz en büyük gücümüzdür"

Dağlı: "İstişare kültürümüz, birlik ve beraberliğimiz en büyük gücümüzdür"
24.01.2026 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda istişare kültürlerinin, birlik ve beraberliklerinin en büyük güçleri olduğunu söyledi.

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda istişare kültürlerinin, birlik ve beraberliklerinin en büyük güçleri olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, milletvekilleri, il ve ilçe teşkilat mensuplarının yoğun katılımıyla AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, teşkilat çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirilirken; yerel ve genel politikalar üzerine istişarelerde bulunuldu, önümüzdeki döneme ilişkin hedef ve yol haritası ele alındı. Birlik ve beraberlik vurgusunun öne çıktığı toplantıda, sahadan gelen görüş ve öneriler de dinlendi.

Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman yaptığı konuşmada, teşkilatların dinamizmine ve istişare kültürünün önemine dikkat çekerek, AK Parti'nin milletle kurduğu güçlü bağın her geçen gün daha da pekiştiğini ifade etti.

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı ise konuşmasında, Adana teşkilatlarının sahadaki güçlü çalışmalarına vurgu yaparak, "AK Parti teşkilatları olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Adana'da hizmet ve gönül siyasetini daha da ileri taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. İstişare kültürümüz, birlik ve beraberliğimiz en büyük gücümüzdür" dedi.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişlerinin ardından iyi dilek ve temennilerle sona erdi. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Tamer Dağlı, AK Parti, Politika, Adana, Son Dakika

Son Dakika Politika Dağlı: 'İstişare kültürümüz, birlik ve beraberliğimiz en büyük gücümüzdür' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü Gol bağıra bağıra gelmiş Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş
Üç polisi şehit etmişlerdi Cenazeleri kimse sahiplenmedi, devlet gömdü Üç polisi şehit etmişlerdi! Cenazeleri kimse sahiplenmedi, devlet gömdü
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Galatasaray’a mı gidiyor Trabzonsporlu Oulai’nin abisinden bomba paylaşım Galatasaray'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin

10:16
Savaş çanları çalıyor İran’dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok
09:57
3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti
3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti
09:28
Trump “Grönland“ mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
Trump "Grönland" mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
09:26
Yılmaz Güney’i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı
Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı
09:01
Bakan Göktaş’ı isyan ettiren “Seçmece çocuk“ talebi: Bu bir sipariş değil
Bakan Göktaş'ı isyan ettiren "Seçmece çocuk" talebi: Bu bir sipariş değil
08:51
Bebek Otel’de kriz Ali Koç, Okan Buruk’a ’’Senin de sıran gelecek’’ demiş
Bebek Otel'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk'a ''Senin de sıran gelecek'' demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 10:36:32. #7.11#
SON DAKİKA: Dağlı: "İstişare kültürümüz, birlik ve beraberliğimiz en büyük gücümüzdür" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.