Daha İyi Yargı Derneği Genel Kurulu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Daha İyi Yargı Derneği Genel Kurulu

13.01.2026 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehmet Gün, yeniden başkan seçildi ve yargının bağımsızlığına vurgu yaptı.

(İSTANBUL) - Daha İyi Yargı Derneği'nin 5'inci Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen Mehmet Gün, dünyada hemen her ülkede yönetim sistemleri ve yargının gerilediğini belirterek "Başta Suriye olmak üzere Orta Doğu'nun normalleşmesi ile Türkiye de çok daha özgürlükçü, daha iyi ve ileri bir yönetim sistemine kavuşacağına, bunu ise yargıyı bir yandan etkin ve verimli çalışan, çevik, hesapverir, diğer yandan ise tam bağımsız yaparak başaracağına, asırlar önce bu toprakları terk etmiş olan adaletin geri geleceğine inancım tamdır" dedi.

Daha İyi Yargı Derneği'nin geçen cuma günü yapılan 5'nci Genel Kurulu'nda yeni yönetim belirlendi. Genel Başkanlığa avukat Mehmet Gün, Yönetim Kurul üyeliklerine Prof. Dr. Ali Murat Vural, Ayşegül Andıç, Ekinciler Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Faruk Ekinci ve Hande Hançar Koç seçildi. Mehmet Gün, derneğin bugüne kadar yaptığı çalışmalar ve gündeme ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ulusların hukuk, yargı ve demokrasilerinin gelişimine ekonomik, sosyal ve siyasal dinamikler yön verir, düşünsel çalışmalar ise gidilecek yönü belirler. Bu şartlar uygun olduğunda, bütün iyi niyetimizle çalışıp, elimizden gelenin en iyisini yaparak ülkemiz için ortaya koyduğumuz çözüm önerilerimizin hayata geçeceğinden ve ülkemizi ileri bir yönetim sistemine kavuşturacağından eminim. İçinde bulunduğumuz uluslararası konjonktürde dünyada hemen her ülkede yönetim sistemleri ve yargı gerilemekte. Yapay zeka, iletişim, ulaşımdaki baş döndürücü gelişmeler insan uygarlığını yeni bir düzene evrilmeye zorlarken, yönetim sistemleri otokratikleşiyor. Türkiye de bu gelişmeden nasibini alıyor. Özellikle başta Suriye olmak üzere Ortadoğu'nun normalleşmesi ile Türkiye de çok daha özgürlükçü, daha iyi ve ileri bir yönetim sistemine kavuşacağına, bunu ise yargıyı bir yandan etkin ve verimli çalışan, çevik, hesapverir, diğer yandan ise tam bağımsız yaparak başaracağına, asırlar önce bu toprakları terk etmiş olan adaletin geri geleceğine inancım tamdır."

Açıklamada, 12 Şubat 2015'te İstanbul'da kurulan derneğin bugün 30 ilde, 118'i asil ve 129'u misafir olmak üzere 247 üyesi bulunduğu, kuruluşundan bu yana toplam 82 yayın yaptığı, "Türkiye'nin Orta Demokrasi Sorunları ve Çözüm Yolu" ile "A'dan Z'ye Türk Yargı Reformu" başlıklı çalışmalarını kamuoyuyla paylaştığı belirtildi.

İş ve hukuk dünyasını orta demokrasi tartışmalarıyla buluşturan 13 etkinlik düzenlendiği kaydedilen açıklamada, yapısal reformlarda avukatların rolünü tartışan 11 çalışma ve "A'dan Z'ye Türk Yargı Reformu" başlıklı 20 yerel konferansla Türkiye'yi üç kez turladığı, yedi hukuk fakültesi öğrencileriyle çeşitli çalıştaylar gerçekleştirildiği ifade edildi.

AB kurumlarıyla temas ve uluslararası görünürlük

Derneğin çalışmalarının Avrupa Birliği (AB), Avrupa Konseyi ve Birleşik Krallık Parlamentosu'nda da paylaşıldığı belirtilen açıklamada, AB bünyesindeki Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu tarafından oluşturulan ve politika önerileri sunan kuruluşların yer aldığı "Avrupa Birliği Şeffaflık Sicili"nin (EU Transparency Register) de üyesi konumunda bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Güncel, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Daha İyi Yargı Derneği Genel Kurulu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
İsmi birçok takımla anılıyordu Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

14:28
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Yıldız isim takımdan gidiyor
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor
14:21
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
13:52
Yeni operasyon an meselesi Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
13:37
Adliyede kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
13:27
Kan donduran iddia: İran’daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 15:15:26. #7.11#
SON DAKİKA: Daha İyi Yargı Derneği Genel Kurulu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.