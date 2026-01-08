Dakar Rallisi'nin 5. Etabı Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Dakar Rallisi'nin 5. Etabı Belli Oldu

08.01.2026 19:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 Dakar Rallisi'nin 5. etabını Guthrie ve Benavides kazandı. Genel klasmanda lider Lategan.

2026 Dakar Rallisi'nin 5. etabını, otomobil kategorisinde ABD'li Mitch Guthrie, motosiklet sınıfında ise Arjantinli Luciano Benavides ilk sırada tamamladı.

Suudi Arabistan'daki 48. Dakar Rallisi'nin 5. etabı, Hail kentindeki 356 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 54 dakika 46 saniyelik derecesiyle Ford takımından ABD'li sürücü Guthrie elde etti.

Aynı takımdan İspanyol Nani Roma, ABD'li pilotun bir dakika 6 saniye arkasında ikinci, Çek Martin Prokop (Orlen Jipocar) ise liderin 2 dakika 14 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Etabı 16. sırada bitiren Güney Afrikalı Henk Lategan (Toyota Gazoo), genel klasmanda 20 saat 36 dakika 44 saniyelik derecesiyle zirvede yer aldı.

Motosiklette kazanan Benavides

Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM takımından Luciano Benavides, 4 saat 5 dakika 16 saniyede bitirdiği etapta birinciliğe ulaştı.

Arjantinli pilotu, 3 dakika 51 saniye sonra bitiş çizgisine giden Şilili Ignacio Cornejo (Hero) ve 5 dakika 50 saniye geriden gelen Avustralyalı Daniel Sanders (Red Bull KTM) takip etti.

Rallide geçen yıl zafere ulaşan Sanders, genel klasmanda 20 saat 58 dakika 10 saniyelik süresiyle zirveye çıktı.

Dakar Rallisi'nin 6. etabı, yarın Hail ile Riyad şehirleri arasındaki 331 kilometrelik parkurda düzenlenecek.

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde üst üste 7. kez gerçekleştirilen 13 etaplık Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta Yanbu kentinde son bulacak.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dakar Rallisi'nin 5. Etabı Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mamdani’nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur’an halkın ziyaretine açıldı Mamdani'nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur'an halkın ziyaretine açıldı
Okul bahçesi kan gölüne döndü Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar Okul bahçesi kan gölüne döndü! Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar
Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
Mert Günok’tan duygusal veda Mert Günok'tan duygusal veda
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

20:01
Beşiktaş’ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
Beşiktaş'ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
19:28
Fenerbahçe’ye Szymanski’den talih kuşu
Fenerbahçe'ye Szymanski'den talih kuşu
18:57
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
18:36
Kasım Garipoğlu’nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 20:40:40. #7.11#
SON DAKİKA: Dakar Rallisi'nin 5. Etabı Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.