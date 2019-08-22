Dalaman TİGEM'de limon ihalesi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü arazilerinde yetiştirilen tahmini 2 bin 925 ton limon açık artırma usulü ile satışa çıkarıldı. Limonun kilogram fiyatı ortalama 2 lira 40 kuruş oldu.



Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü arazilerindeki 19 limon bahçesinin ihalesine 5 firma katıldı. Her bahçe ayrı ayrı ihaleye çıkarılarak satışa sunuldu.



İhalede 13 bahçenin satışı yapıldı. 6 bahçeye alıcı çıkmaması nedeni ile ihalesi ise haftaya kaldı.



Bölgenin Ziraat Odaları Başkanları ve çiftçileri de ihaleyi yakından takip etti.



Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü; "Yaklaşık 2 bin 925 ton ürün ihale edildi. 5 firma katıldı. Ortalama 2 lira 40 kuruş oldu. Üreticilerimize ve tüccarlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.



Bu sene rekoltenin düşük olduğunu belirten Çöllü; "Bu yıl limon ihalesine firmalar fazla katılım sağlamadılar. 5 firma alıcı olarak ihaleye katıldı. Ortalama fiyat 2 lira 40 kuruş gibi bir rakama ulaşmış ise de çiftçimiz için fiyat kar getirecek bir fiyat değildir. Çünkü bu yıl ürün az. Rekolte düşük, fiyat yüksek gibi görünse de çiftçimizin para kazanabileceği rakamlar değildir. Çünkü girdi maliyetleri yüksek ve ürün az. Her şeye rağmen oluşan ortalama fiyatın çiftçimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz." dedi.



İhale sonucu Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün onayının ardından kesinlik kazanacak. - MUĞLA