Damat Tween, tüm mağazalarında müşterileriyle buluşuyor

Damat Tween, bugün itibarıyla tüm mağazalarında yeniden müşterileri ile buluşuyor.

Damat Tween'den yapılan açıklamaya göre, odağında yüksek terzilik, inovasyon, doğa dostu materyaller, karakterli bir stil ve konfor olan Damat Tween 2020 ilkbahar/yaz koleksiyonu ürünleri, bugün itibarıyla tüm Damat Tween mağazalarında müşterileri ile bir araya geliyor.

Mağazalarını periyodik olarak dezenfekte eden ve içeride yalnızca belli sayıda müşteri ağırlayacak olan Damat Tween, girişlerde kendi personeli dahil herkese ateş ölçümü yapacak ve maske takma zorunluluğu getirecek.

Girişlerde maske ve el dezenfektanı imkanı da sunan mağazalarda, her kullanımdan önce ve sonra giyinme kabinleri dezenfekte edilecek.

Dileyenler, 0850 800 23 03 özel müşteri hattından randevu alıp hijyenik koşullarda alışveriş deneyimini kendi özel saatlerinde yaşayabilecek.