'dan yeni akıllı takip cihazı - Son Dakika

'dan yeni akıllı takip cihazı

14.04.2021 10:35
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Çocuk takip, evcil hayvan takip, araba takip ve çanta takip fonksiyonlarını tek cihazda toplayan Vodafone, yeni ürünü V-İzci ile kullanıcılara sevdikleri kişi ya da nesneleri uzaktan takip ederek güvende olup olmadığını anlama imkanı veriyor.

Çocuk takip, evcil hayvan takip, araba takip ve çanta takip fonksiyonlarını tek cihazda toplayan Vodafone, yeni ürünü V-İzci ile kullanıcılara sevdikleri kişi ya da nesneleri uzaktan takip ederek güvende olup olmadığını anlama imkanı veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, bireylerin dijitalleşmesi hedefiyle 3 yıl önce sunduğu V-Yaşam akıllı ürün ailesinde yeni bir inovasyona imza attı.

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, bireyleri her an her yerde bağlantıda tutma hedefiyle 3 yıl önce pazara sunduğu V-Yaşam akıllı ürün ailesini geliştirmeye devam ediyor. Nesnelerin İnterneti (IoT) pazarında dünya lideri olan Vodafone, çocuk takip, evcil hayvan takip, araba takip ve çanta takip fonksiyonlarını tek cihazda topladığı yeni inovatif ürünü V-İzci'yi pazara sundu. Kullanıcılar, süresiz gerçek zamanlı izleme, haritada güvenli bölge oluşturma, hız takibi, hareket uyarısı, SOS acil durum butonu gibi gelişmiş özelliklere sahip V-İzci ile hayatta değer verdikleri ve sevdikleri herkesin ve her şeyin güvende olduğunu bilmenin iç rahatlığını ve huzurunu yaşayacak.

"Müşterilerimizin dijitalleşmeden en yüksek faydayı sağlamasına yardımcı olmayı sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Doğu Kır, Vodafone'un bireysel IoT alanında dünya çapında önemli bir oyuncu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, bireysel IoT ürünleri sunan dünyadaki ilk operatörler arasında yer alıyoruz. Bu alanda inovasyonlara imza atmayı sürdürüyoruz. Yaklaşık 3 yıl önce, özellikle şehir ve metropollerde yaşayan bireylerin sevdikleri, değer verdikleri ve önemsedikleri şeylerin güvenliğini sağlama talebinden yola çıkarak V-Yaşam ürünlerini tasarladık. Şimdi de bu ürün ailesi içinde sunduğumuz çocuk takip, evcil hayvan takip, araba takip ve çanta takip fonksiyonlarını tek bir üründe birleştirerek yeni ve daha kapsamlı bir akıllı takip cihazı olan V-İzci'yi geliştirdik. 'Değer verdikleriniz V-İzci ile güvende' mottosuyla sunduğumuz V-İzci sayesinde kullanıcılara, hayatta değer verdikleri herkesin ve her şeyin güvende olduğundan emin olma imkanı sağlıyoruz. Vodafone olarak, IoT alanındaki global uzmanlığımızı kullanarak müşterilerimizin dijitalleşmeden en yüksek faydayı sağlamasına yardımcı olmayı sürdüreceğiz."

Çoklu izlemeyle kolay takip

Verilen bilgiye göre, V-İzci, yalnızca Bluetooth kullanan diğer takip cihazlarından farklı olarak, çoklu izleme teknolojisiyle akıllı telefondan gerçek zamanlı olarak her şeyin konumunu görme imkanı veriyor. Uygulamada harita üzerinde güvenli alanlar belirlenip cihaz bu alanlara girdiğinde veya bu alanlardan ayrıldığında kullanıcıya uyarı gönderiliyor. V-İzci'nin takılı olduğu eşya hareket etmeye başladığında, kullanıcıya hız uyarısı iletiliyor ve akıllı telefondaki uygulama aracılığıyla kullanıcı bilgilendiriliyor. Acil durum butonu sayesinde ise cihaz üzerinden takipçilere o anki konumu paylaşma imkanı sunuluyor. Bunlara ek olarak, son bir yıla kadar cihazın tüm konumları görülebiliyor.

20 gr ağırlığı, 29 mm genişliği ve 12 mm yüksekliği ile kullanımı ve taşıması kolay olan V-İzci, klips, çanta, askılık gibi harici aksesuarlarla evcil hayvanlara, çantalara veya başka herhangi bir şeye kolayca takılıp kullanılabiliyor.

V-Sim ile uzaktan kontrol

V-Yaşam ürünlerinde V-Sim adı verilen bir akıllı sim kart kullanılıyor. Google Play ve Apple Store mağazalarından ücretsiz indirilebilen V-Yaşam mobil uygulaması üzerinden otomatik olarak aktif hale gelen kart, hangi nesneye bağlanırsa onu akıllı hale getiriyor. V-Yaşam mobil uygulamasıyla kurulabilen V-İzci ürünü de içine gömülü halde gelen V-Sim sayesinde kullanıcıları sim kart takma, çıkarma ya da kurma derdinden kurtarıyor. Böylece kullanıcılar, sevdikleri kişi ya da nesneleri uzaktan takip ederek güvende olup olmadığını anlayabiliyor. V-İzci ürününü, Vodafone abonesi olsun olmasın herkes kullanabiliyor.

Aylık abonelik gerektiren V-İzci ürünü, takip cihazlarına özel içerik ve uygun fiyatlı V-Yaşam Tarifesi ile hat aktivasyonu sağlanarak kullanılıyor. V-Yaşam Tarifesi, V-İzci'nin çalışmasını karşılayacak kadar internet ve SMS içeriğine sahip. V-İzci cihazı, Vodafone mağazalarından ya da Vodafone'un V-Yaşam web mağazasından (www.vodafone.com.tr/v-yasam) V-Yaşam Tarifesi'ne ek ayda 44 TL'ye 12 ay taksitle satın alınabiliyor.

Münir Karaloğlu, Vodafone, Türkiye, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'dan yeni akıllı takip cihazı - Son Dakika Ekonomi


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