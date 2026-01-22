Danimarka ABD ile Grönland Üzerine Görüşecek

OSLO, 22 Ocak (Xinhua) -- Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusundaki tutumlarını doğrudan görüşerek ele alma davetini kabul ettiklerini kamuoyuna açıkladı.

Trump çarşamba günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Rasmussen'in Grönland konusunda müzakere yapmayacaklarına kesinlikle inanıyor olması durumunda bunu kendisine yüz yüze söylemesi gerektiğini belirtmişti.

Rasmussen ise bu çıkış karşısında Trump ile doğrudan iletişim kurma konusundaki deneyimini vurgulayarak, görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

Rasmussen, Danimarka Yayın Kurumu'na verdiği röportajda, "Aslında bunu onun yüzüne söylemek isterim. Daha önce yüzüne başka şeyler de söylemiştim. Sanırım bunu halledebilirim" dedi.