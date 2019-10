Danimarka benzinli ve dizel araçların yasaklanmasını önerdi

CARMEDYA.COM - Danimarka, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin çevre bakanlarının Lüksemburg'da katıldığı toplantıda bir dizi öneride bulundu.







Toplantıda Danimarka heyeti, 2030 yılına kadar Avrupa Birliği'nde tüm benzini ve dizel otomobillerin satışının yasaklanmasını teklif etti.



Danimarka heyeti, ulaştırma sektörünün, şu anda emisyonlarını artıran tek sektör olduğunu gerekçe olarak gösteriyor.



Hali hazırda AB, karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 40 oranında azaltmayı hedeflerken, küresel ısınmayı durdurmaya yardımcı olmak için 2050 yılına kadar emisyonların sıfıra indirilmesi planı da masada.



Diğer 10 Avrupa Birliği ülkesi tarafından desteklenen Danimarka'nın önerisi iklim değişikliği ile mücadelede 2030 yılına kadar üye devlet düzeyinde satış yasağı verilmesi de dahil olmak üzere dizel ve benzinli araçların kaldırılması stratejisine geçilmesi.



Avrupa Komisyonu'nun yeni başkanı Ursula van der Leyen de, Avrupa'yı 2050'ye kadar küresel ısınmada ilk nötr kıta yapmayı hedefliyor.



'Acelem var'



Danimarka İklim ve Enerji Bakanı Dan Jorgensen toplantıdan sonra şu açıklamayı yaptı; "Biraz acelemiz olduğunu kabul etmemiz gerekiyor."



Danimarka, hükümetin 2030 yılına kadar tüm yeni fosil yakıtlı araçların satışını yasaklayacağını açıklamış ancak AB kurallarına aykırı olacağı için bu plan şimdilik rafa kalkmıştı.



Jorgensen, üye devletlerin yeni dizel ve benzinli araçlarda satışları yasaklamasına izin vermesi teklifinin önümüzdeki yıllarda birlikte fosil yakıtla çalışan araçların tamamen ortadan kaldırılmasını önerme yönünde baskı yapmasını umduğunu söyledi.



Jorgensen ayrıca, AB'nin bütün üyelerde bir yasak üzerinde anlaşamaması durumunda, en azından bireysel ülkelerin böyle bir önlemi uygulamasına izin verilmesinin iyi olacağını söyledi.



Ancak Litvanya, Letonya, Slovenya, Bulgaristan ve diğer bazı ülkeler ise, ikinci el otomobillerin batı Avrupa'dan doğu bölgelere satışının "karbon kaçağını" durdurmak için yasaklanması görüşünde.



Jorgensen, birliğin uzun vadeli politikalarının ise otomobil üreticilerine iletilmesinin önemine dikkat çekti.



Danimarka'nın bir sonraki adımı ise dizel ve benzinli arabaları yasaklama stratejisini destekleyen 10 üye devletle bir ittifak kurmak ve baskıyı arttırmak olacak.



