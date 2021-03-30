Danimarka'da Delaney'den akrep vuruşu gol

Borussia Dortmund'un yıldız futbolcusu Thomas Delaney, 2022 Dünya Kupası Elemeleri için gittiği Danimarka Milli Takım kampında harika bir gole imza attı.

DELANEY'DEN HARİKA GOL

Penaltı noktası çevresinde yaptığı ilk vuruş kaleciden dönen Danimarkalı yıldız Thomas Delaney, seken topta "Akrep vuruşu" olarak tabir edilen stille topu ağlara gönderdi. 29 yaşındaki futbolcunun attığı gol futbolseverlerin büyük beğenisini toplayarak kısa sürede sosyal medyada viral oldu.