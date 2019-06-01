Danimarka'da Diyanet Vakfı'na bağlı camide yangın
1 saat önce
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, Hedehusene bölgesinde bulunan Türk Diyanet Vakfı'na (DTDV) bağlı Fetih Camii'nde yangın çıktı.
Danimarka
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:46 Kaynak: DHA
'nın başkenti Kopenhag
'da, Hedehusene bölgesinde bulunan Türk Diyanet Vakfı'na (DTDV) bağlı Fetih Camii'nde yangın çıktı. Caminin çatısında çıkan yangın, alt kısma sıçramadan kontrol altına alındı.
Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek ve Din Hizmetleri Müşavir vekili Bekir Demir yangın yerinde incelemelerde bulundu.
Danimarka polisi, kundaklama ihtimaline karşı geniş çaplı araştırma başlattı.
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