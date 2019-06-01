Son Dakika Haberleri: Danimarka'da Diyanet Vakfı'na bağlı camide yangın
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Danimarka'da Diyanet Vakfı'na bağlı camide yangın

1 saat önce

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, Hedehusene bölgesinde bulunan Türk Diyanet Vakfı'na (DTDV) bağlı Fetih Camii'nde yangın çıktı.

Danimarka'da Diyanet Vakfı'na bağlı camide yangın, System.String[]
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, Hedehusene bölgesinde bulunan Türk Diyanet Vakfı'na (DTDV) bağlı Fetih Camii'nde yangın çıktı. Caminin çatısında çıkan yangın, alt kısma sıçramadan kontrol altına alındı.

Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek ve Din Hizmetleri Müşavir vekili Bekir Demir yangın yerinde incelemelerde bulundu.

Danimarka polisi, kundaklama ihtimaline karşı geniş çaplı araştırma başlattı.


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:46 Kaynak: DHA
Kopenhag, Danimarka, Dünya
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