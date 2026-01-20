Danimarka'dan Grönland Mesajı - Son Dakika
Son Dakika Logo
Dünya

Danimarka'dan Grönland Mesajı

Danimarka'dan Grönland Mesajı
20.01.2026 08:59
Danimarka Dışişleri Bakanı, Trump'ın Grönland talebinin kırmızı çizgi olduğunu vurguladı.

DANİMARKA Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, "Başkan Trump, samimi ve içten bir şekilde Grönland'ı istiyor. Biz de bunun kırmızı çizgimiz olduğunu net şekilde söyledik" dedi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, İngiliz basınına Grönland ile ilgili açıklamada bulundu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a Grönland konusunda Danimarka'ya verdiği destek için teşekkür eden Rasmussen, "Hayatta prensipler vardır. İngiltere'nin ABD'yle, özellikle de Brexit sonrası çok yakın bir ilişkisi var, bunu kabul ediyorum. Bazı geçilemez kırmızı çizgiler vardır. Bu durum da temel prensip konusudur. 2026'da yaşıyoruz. İnsanlarla ticaret yapabilirsiniz ama insan ticareti yapamazsınız. İngiltere Başbakanının bu prensipleri savunması çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

Rasmussen, Trump'la geçen hafta yaptıkları görüşmeye de değinerek, "Başkan Trump, samimi ve içten bir şekilde Grönland'ı istiyor. Biz de bunun kırmızı çizgimiz olduğunu net şekilde söyledik. Anlaşamayacağımız konusunda anlaştık. Çözmek istediğimiz bir Arktik güvenliği meselesi olduğunu dile getirdik. Bu konuyu sosyal medyadan ve diğer platformlardan çıkarıp tartışabileceğimiz görüşme odalarına taşımalıyız. 1951 anlaşması gibi anlaştığımız konular kapsamında çözüm bulabiliriz. NATO, ABD'ye garantiler vermek için daha fazlasını yapabilir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Dış Politika, Diplomasi, Danimarka, Grönland, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
