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Danimarka: Hamlet'in esrarengiz kalesinde Shakespeare ile buluşma
6 saat önce
Danimarka’daki Kronborg Kalesi ünlü İngiliz yazar Shakespeare’in başyapıtı Hamlet oyunuyla adını dünyaya duyurdu. Turistler kaledeki oyunda Shakespeare'in eserin bir parçası oluyor, profesyonel sanatçıların performansına eşlik ediyor.
Danimarka'daki Kronborg Kalesi ünlü İngiliz yazar Shakespeare'in başyapıtı Hamlet oyunuyla adını dünyaya duyurdu.
Tarihi 400 yıl öncesine uzanan yapı, tiyatro oyununun yazıldığı yer olduğu için 'Hamlet'in Kalesi' olarak adlandırılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:01
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