Danimarka: Hamlet'in esrarengiz kalesinde Shakespeare ile buluşma

Danimarka'daki Kronborg Kalesi ünlü İngiliz yazar Shakespeare'in başyapıtı Hamlet oyunuyla adını dünyaya duyurdu.



Tarihi 400 yıl öncesine uzanan yapı, tiyatro oyununun yazıldığı yer olduğu için 'Hamlet'in Kalesi' olarak adlandırılıyor.