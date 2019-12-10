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Danimarka: Hamlet'in esrarengiz kalesinde Shakespeare ile buluşma

6 saat önce

Danimarka’daki Kronborg Kalesi ünlü İngiliz yazar Shakespeare’in başyapıtı Hamlet oyunuyla adını dünyaya duyurdu. Turistler kaledeki oyunda Shakespeare'in eserin bir parçası oluyor, profesyonel sanatçıların performansına eşlik ediyor.

Danimarka: Hamlet'in esrarengiz kalesinde Shakespeare ile buluşma, System.String[]

Danimarka'daki Kronborg Kalesi ünlü İngiliz yazar Shakespeare'in başyapıtı Hamlet oyunuyla adını dünyaya duyurdu.


Tarihi 400 yıl öncesine uzanan yapı, tiyatro oyununun yazıldığı yer olduğu için 'Hamlet'in Kalesi' olarak adlandırılıyor.

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William Shakespeare, Danimarka, Hamlet, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:01 
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