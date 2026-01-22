Danimarka'nın Grönland Açıklaması

(ANKARA) – Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusundaki politika değişikliğini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Washington'ın "Altın Kubbe" savunma sistemi projesi üzerinde görüşmelere hazır olduklarını duyurdu. Frederiksen, "Arktik güvenliği konusunda iş birliğine açık olduklarını, ancak Danimarka'nın egemenlik haklarının müzakere edilemeyeceğini" belirtti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte arasında İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu'ndaki görüşmeyi değerlendirdi. Arktik güvenliği konusunun NATO çatısı altında ele alınmasının "doğru ve doğal" olduğunu belirten Frederiksen, Kopenhag yönetiminin "diyaloga açık olduğunu" belirtti.

Frederiksen, NATO Genel Sekreteri Rutte ile hem Davos toplantısı öncesinde hem de sonrasında görüştüğünü aktardı. Frederiksen, "Siyasi olan her şeyi; güvenliği, yatırımları ve ekonomiyi müzakere edebiliriz. Ancak egemenliğimiz üzerinde pazarlık yapamayız. Bana iletilen bilgilere göre, Davos'ta böyle bir durum da söz konusu olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Danimarka'nın "toprak bütünlüğüne saygı duyulması koşuluyla ABD ile yapıcı diyaloğu sürdürme arzusunda olduğunu" vurgulayan Başbakan Frederiksen, "Buna ABD'nin Altın Kubbe projesi de dahildir" dedi.

Frederiksen, Arktik bölgesindeki güvenliğin tüm NATO ittifakını ilgilendirdiğini belirterek, "Danimarka ve Grönland'ı ilgilendiren konularda kararları sadece Danimarka ve Grönland verebilir" uyarısını yineledi.