Danimarka'nın Grönland Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Danimarka'nın Grönland Açıklaması

22.01.2026 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danimarka Başbakanı Frederiksen, Grönland konusundaki politikaları ve güvenlik iş birliğini vurguladı.

(ANKARA) – Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusundaki politika değişikliğini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Washington'ın "Altın Kubbe" savunma sistemi projesi üzerinde görüşmelere hazır olduklarını duyurdu. Frederiksen, "Arktik güvenliği konusunda iş birliğine açık olduklarını, ancak Danimarka'nın egemenlik haklarının müzakere edilemeyeceğini" belirtti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte arasında İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu'ndaki görüşmeyi değerlendirdi. Arktik güvenliği konusunun NATO çatısı altında ele alınmasının "doğru ve doğal" olduğunu belirten Frederiksen, Kopenhag yönetiminin "diyaloga açık olduğunu" belirtti.

Frederiksen, NATO Genel Sekreteri Rutte ile hem Davos toplantısı öncesinde hem de sonrasında görüştüğünü aktardı. Frederiksen, "Siyasi olan her şeyi; güvenliği, yatırımları ve ekonomiyi müzakere edebiliriz. Ancak egemenliğimiz üzerinde pazarlık yapamayız. Bana iletilen bilgilere göre, Davos'ta böyle bir durum da söz konusu olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Danimarka'nın "toprak bütünlüğüne saygı duyulması koşuluyla ABD ile yapıcı diyaloğu sürdürme arzusunda olduğunu" vurgulayan Başbakan Frederiksen, "Buna ABD'nin Altın Kubbe projesi de dahildir" dedi.

Frederiksen, Arktik bölgesindeki güvenliğin tüm NATO ittifakını ilgilendirdiğini belirterek, "Danimarka ve Grönland'ı ilgilendiren konularda kararları sadece Danimarka ve Grönland verebilir" uyarısını yineledi.

Kaynak: ANKA

Danimarka, Grönland, Ekonomi, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Danimarka'nın Grönland Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika’da 8 adet adak koç kestirdi 6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz’ın yeni takımını açıkladı Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın yeni takımını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
Tapuda yeni dönem 10 gün sonra zorunlu olacak Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak

13:27
Galatasaray Ahmet Çakar’ı şoke etti
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
13:25
“Boşanırken uyuşturucuya başladım“ diyen Bilan Hancı’ya eski eşinden yanıt
"Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt
12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
12:20
Karşıyaka filesinde Manisa’ya sert tepki
Karşıyaka filesinde Manisa'ya sert tepki
12:09
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 13:39:03. #7.11#
SON DAKİKA: Danimarka'nın Grönland Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.