Son Dakika Haberleri: Danimarkalı Parti Lideri Hakkında Irkçılık Suçundan İddianame

Danimarkalı Parti Lideri Hakkında Irkçılık Suçundan İddianame

1 saat önce

Danimarkalı aşırı sağcı Stram Kurs Partisi lideri Rasmus Paludan hakkında savcılık, ırkçılık suçundan iddianame hazırlandığını kamuoyuna duyurdu.

Danimarkalı Parti Lideri Hakkında Irkçılık Suçundan İddianame, System.String[]
Danimarkalı aşırı sağcı Stram Kurs Partisi lideri Rasmus Paludan hakkında savcılık, ırkçılık suçundan iddianame hazırlandığını kamuoyuna duyurdu.

Danimarkalı aşırı sağcı Stram Kurs Partisi lideri Rasmus Paludan, ırkçı eylemleriyle Afrikalıları ve Orta Doğuluları üçüncü sınıf insan olarak tanımlamasıyla biliniyor. Kopenhag Savcılığı, Paludan hakkında ırkçılık suçundan iddianame hazırlandığını duyurdu. Paludan, uzun süredir Müslümanların yaşadığı kenar mahallelerde polis koruması İslam dinine ve Müslümanlara ağır hakaretler ve küfürler sarf edip videoya kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Paludan, Müslümanların yoğunlukta olduğu bir eylem sonrasında da Kur'an-ı Kerim yakmış ancak bölgedeki halk provokasyona gelmeyerek gerginliği artırmamıştı. Paludan'in düzenlediği ırkçı eylemlerine karşılık Müslüman gençler, halka ve Paludan'ı koruyan polislere tatlı ve içecek ikramında bulunarak ülke halkının takdirini topluyor. Danimarkalılar da, polisin Paludan'e lojistik destek verip koruma sağlamasına tepki gösteriyor. - KOPENHAG

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:16 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Babasının Eve Kilitlediği Genç Kızı İtfaiye ve Polis Kurtardı Kayalıklardaki Cesedin Sırrı Çözüldü! Balıkesir'den Gelip Çocukluk Arkadaşını Öldürmüş Taksiciler Kavga Etti, Vatandaşlar Film İzler Gibi Seyretti Köşe Yazarı Ayşe Özyılmazel, Şeyma Subaşı'nın "Kadınlar Zayıftır" Paylaşımına Tepki Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 00:16:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Danimarkalı Parti Lideri Hakkında Irkçılık Suçundan İddianame
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]