Danone Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi iş destek biriminde yeni atama - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Danone Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi iş destek biriminde yeni atama - Son Dakika Ekonomi

Danone Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi iş destek biriminde yeni atama

6 saat önce

Dr. Ediz Aksoy, Danone Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi iş destek birimi genel sekreteri görevine atandı.

Danone Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi iş destek biriminde yeni atama, System.String[]

Dr. Ediz Aksoy, Danone Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi iş destek birimi genel sekreteri görevine atandı.


Danone Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi iş destek birimi genel sekreteri görevine Dr. Ediz Aksoy atandı. Yeni görevinde Aksoy, Danone Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi'nde faaliyet gösteren sütlü ürünler, su ve uzman beslenme ürünleri iş birimlerinin iletişim, kurumsal ilişkiler, ruhsatlandırma, uyumluluk ve hukuk departmanlarından sorumlu olacağı açıklandı.


Dr. Ediz Aksoy kimdir?


1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Aksoy, aynı üniversitedeki yüksek lisans eğitimi sonrasında Amerika'da West Virginia Üniversitesi'nde doktora eğitimini tamamladı. Ardından akademik hayatta araştırma, geliştirme ve eğitim konularında öğretim üyesi olarak çalıştı. Özel sektördeki kariyerine Organik Holding'de başlayan Aksoy, 1997 yılından bu yana Cargill Gıda'da Türkiye ve Amsterdam merkezli farklı bölge sorumlulukları ile iş mükemmelliği, süreç geliştirme, iş geliştirme ve inovasyon alanlarının liderliğini üstlendi. Son olarak Cargill Gıda Ortadoğu, Türkiye ve Afrika organizasyonunda yönetim kurulu başkan vekilliği ve kurumsal ilişkiler direktörlüğü görevlerini yürütmekteydi. - İSTANBUL

Orta Doğu, Türkiye, Danone, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:48 Kaynak: İHA
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