DAP Bölge Kalkınma İdaresi, Erzincan'a 8,2 milyon liralık yatırım desteği sağlayacak - Son Dakika

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi, "2021 Yılı Yatırım Programı" kapsamında Erzincan'da 19 projeye 8,2 milyon liralık yatırım desteği sağlayacak.

Tarımda üretim ve istihdamın artması, tarımdan elde edilen gelirlerin yükselmesi amacıyla DAP İdaresince 14'ü tarım ve hayvancılık, 5'i eğitim ve kültür sektöründe olmak üzere toplam 19 proje onaylandı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Valilik toplantı salonunda "2021 Yılı Yatırım Programı"nda yer alan ve sorumluluk sahasında kentte desteklenecek projelerle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Vali Makas, DAP İdaresine sunulan projelerden 19'unun kabul edildiğini belirterek, "Yaklaşık maliyeti 8 milyon 200 bin lira tutarında olan bu projelerde ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılık, bunların içerisinde de sulama kanallarının yapımı ve işletilmesi, mera ıslahı, kovan yapımı ve süt sağım makineleri desteği bulunmakta. Ayrıca sosyal ve kültürel gelişime yönelik destek projeleri de var. Erzincan'ımıza ve insanımıza hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

DAP İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve Erzincan Milletvekilimiz Burhan Çakır da projelerin ilimize hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.