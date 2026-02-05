Darbe Girişimcisi İhraç Subay Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 15 Temmuz gecesi darbe girişimine fiilen katıldığı tespit edilen ihraç subay saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

EKİPLER OPERASYON DÜZENLEDİ

Çalışmalarda, Ankara Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 15 Temmuz hain darbe girişimine fiilen katıldığı tespit edilen ihraç subay E.K.'nın (37) adresini tespit eden ekipler operasyon düzenledi.

YAKAYI ELE VERDİ

E.K., düzenlenen operasyonda saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.