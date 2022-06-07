Darbe girişimi ve Gezi Parkı'na ilişkin davanın gerekçeli kararında Kavala'nın faaliyetleri anlatıldı

Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 9'u firari 17 sanığın "15 Temmuz darbe girişimi" ile "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılandığı davanın gerekçeli kararında, sanık Kavala'nın Gezi eylemleri olarak adlandırılan süreci yönettiği ve finanse ettiği belirtildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala'ya, TCK'nin 312/1 maddesi gereğince "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'in de 18'er yıl hapisle cezalandırılmasına ilişkin gerekçeli kararını açıkladı.

Kararda, MASAK tarafından hazırlanan raporda Anadolu Kültür AŞ hesaplarından, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası KHK ile kapatılan kurum ve kuruluş çalışanları ile hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan işlem yapılan çok sayıda kişiye para gönderildiğinin tespit edildiğine yer verildi.

Kavala'nın 15 Temmuz darbe girişiminin hazırlık sürecinde de etkili olduğuna vurgu yapılan gerekçeli kararda, şunlar kaydedildi:

"Mehmet Osman Kavala ve Henri Jak Barkey'in 15 Temmuz darbe girişimi öncesindeki faaliyetlerinin hayatın olağan akışına aykırı bir şekilde darbe girişimi hazırlıkları ile kesiştiği, bu durumun her iki sanığın da 15 Temmuz darbe girişiminden önceden haberdar oldukları ve darbe girişiminin altyapısını oluşturmak için yurt içi ve yurt dışı bir dizi bağlantı kurdukları, son olarak da Henri Jak Barkey'in 15 Temmuz günü Türkiye'ye gelerek darbe girişimini İstanbul Büyükada'da sabaha kadar takip ettiği ve yurt dışı bağlantılarını gece boyu devam ettirdiği anlaşılmıştır."

"Tüm uluslararası girişimler Kavala üzerinden kuruldu"

Gerekçeli kararda, Gezi ile ilgili tüm uluslararası giris¸imlerin sanık Mehmet Osman Kavala üzerinden kuruldugˆu, Gezi olaylarına katılan eylemcilerin ihtiyaçlarının sanık Kavala'ya iletilerek giderildigˆi anlatılan gerekçeli kararda, gerek Türkiye'de gerekse yurt dıs¸ında kalkıs¸maya olan ilgiyi ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik baskıları artırmak maksadıyla belgesel, film, sergi gibi her türlü görsel yayın yöntemlerinin kullanılması ile yeni medya yapılanması kurulması çalıs¸malarının sanık Mehmet Osman Kavala'nın organizesinde gerçekles¸tirildigˆi ifade edildi.

Gerekçeli kararda, Gezi olaylarının bas¸laması ve s¸iddet eylemlerine dönüs¸mesi sürecinde sahada etkili olan Taksim Platformu'nun büyük oranda sanık Mine Özerden'in kontrolünde oldugˆuna yer verilerek, Özerden'in de Taksim Platformu'nda alınan kararları Kavala'ya danıs¸tığı vurgulandı.

"İhtiyaçları Kavala karşıladı"

Kavala'nın olayların bas¸lamasından kısa süre önce Taksim Dayanıs¸ması'nın etkili isimleri olan sanıklarla irtibat kurmaya bas¸ladıgˆı belirtilen kararda, "Gezi kalkıs¸masının fiili olarak bas¸lamasıyla birlikte eylemcilerin ihtiyaçlarını Taksim Platformu ve Taksim Dayanıs¸ması aracılıgˆıyla sanık Mehmet Osman Kavala'ya ilettikleri ve sanık Mehmet Osman Kavala tarafından bu ihtiyaçların kars¸ılandıgˆı anlaşılmıştır." denildi.

Gerekçeli kararda, yapılan dinlemelerde, sanık Kavala'nın, Gezi kalkıs¸masında eylemcilerin polisle çatıs¸maya girerken kullandıkları gaz maskesi, gözlük, süt, yine eylemciler için yemek-kahvaltı ve eylemcilerin koordinasyonu daha kolay sagˆlayabilmeleri için Gezi Parkı'na masa, ses sistemi gibi malzemeleri temin ettigˆini açıkça ortaya koyan görüs¸meler yaptığı kaydedildi.

Kararda, Kavala'nın kendisi veya şirketine ait mülkiyetleri gezi eylemlerine ilişkin toplantılar için kullandırdığı anlatılarak, "Yine Gezi'ye ilişkin, sergi, toplantı, panel, forum, belgesel film çekim hazırlığı gibi tüm faaliyetlerde dahlinin olması dikkate alındığında, sanığın Gezi eylemleri olarak adlandırılan süreci yönettiği ve finanse ettiği anlaşılmıştır." görüşüne yer verildi.

"Her platformda perde arkasında yer aldı"

Sanık Mehmet Osman Kavala'nın Gezi kalkıs¸masına katılan grupların yöneticilerine Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür AS¸ üzerinden maddi destek yaptıgˆı aktarılan gerekçeli kararda, "Dolayısıyla sanık Mehmet Osman Kavala'nın Gezi kalkıs¸masında tüm karar alma süreçlerinde ve parasal destek süreçlerinde aktif olarak bulunmasına ragˆmen kendisini des¸ifre etmemek için hiçbir resmi is¸lemde bulunmadıgˆı, s¸iddet eylemlerinin gerçekles¸tigˆi yerlere gitmedigˆi, sürecin en önemli akıl hocası olarak her platformda perde arkasında yer aldıgˆı anlas¸ılmıs¸tır." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Gerekçeli kararda, Kavala'nın, biber gazının Türkiye'ye satışına ambargo konulması için çeşitli uluslararası girişimlerde bulunduğu, bu kapsamda sanığın, kendisinin de kurucu üyesi olduğu Helsinki Yurttaşlar Derneği üyesi Özlem Dalkıran aracılığıyla Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu ile ilişki kurduğu belirtildi.