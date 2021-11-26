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Darbedilen Burcu: Yardım istedim, 'aracı hazırlayın' diyen bir ses duydum - Son Dakika

Darbedilen Burcu: Yardım istedim, 'aracı hazırlayın' diyen bir ses duydum

26.11.2021 12:48
Darbedilen Burcu: Yardım istedim, 'aracı hazırlayın' diyen bir ses duydum

BURSA'da eğlence merkezinde karşılaşıp tartıştığı eski sevgilisi Burcu Can Eşmen'i (36), zorla otomobilde darbettiği iddiasıyla tutuklanan Emre Özer (33) ile tutuksuz sanık Ozan B.'nin yargılanmasına başlandı.

BURSA'da eğlence merkezinde karşılaşıp tartıştığı eski sevgilisi Burcu Can Eşmen'i (36), zorla otomobilde darbettiği iddiasıyla tutuklanan Emre Özer (33) ile tutuksuz sanık Ozan B.'nin yargılanmasına başlandı. Özer'in koronavirüse yakalandığı için katılmadığı duruşmada mahkeme heyetinin dinlediği Eşmen, "Kapıda bulunan güvenlikten yardım istedim. Bu sırada 'aracı hazırlayın' diyen bir ses duydum. Emre, beni zorla aracın arka koltuğuna bindirdi" dedi.

Olay, ekim ayında Osmangazi ilçesi Kültürpark'taki bir eğlence merkezinde meydana geldi. Kız arkadaşı ile eğlenmeye giden Burcu Can Eşmen'in yanına, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı Emre Özer geldi. Özer, tartıştığı Eşmen'i mekandan zorla çıkartarak kapının önünde bekleyen Ozan B.'nin kullandığı otomobile bindirerek uzaklaştı. Otomobilde şiddet gören Burcu Can Eşmen'in yardım çığlıklarına aracın kırmızı ışıkta durmasıyla çevredekiler yetişti. Korkan Ozan B. ile Emre Özer, otomobili bırakıp kaçtı. Darp raporu olan Eşmen'in şikayeti üzerine yakalanan Emre Özer tutuklandı, Ozan B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde haklarında, 'hakaret' ile 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Emre Özer ile Ozan B.'nin yargılanmasına başlandı. Tarafların avukatları ile tutuksuz sanık Ozan B. ve şikayetçi Eşmen'in hazır bulunduğu duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün avukatı da dahil oldu.'İŞLETME MÜDÜRÜ GÖTÜRMEMİ İSTEDİ'Cezaevinde koronavirüse yakalanan Emre Özer'in katılamadığı duruşmada ifade veren Ozan B., eğlence merkezinde bahşiş karşılığında çalıştığını belirterek "Olay akşamı, işletme müdürü daha önceden tanımadığım Emre Özer ile Burcu Can Eşmen'i istedikleri yere götürmemi söyledi. Bu kişiler, araca binerken ve bindikten sonra tartışıyorlardı. Yolculuk sırasında Burcu Can Eşmen araçtan inmek istedi. Otomobile zarar vermemesi için aracı durdurup, Burcu'nun açtığı kapıyı kapattım. Yola devam ettim. Bir süre sonra da Burcu bağırdığı için aracı durdurdum. Sonrasında korkup ayrıldım" dedi.'TANIMADIĞIM İNSANLAR BANA YARDIM ETTİ'Mahkemede söz alan Burcu Can Eşmen ise önceki ifadelerini tekrarlayıp "Eski arkadaşım olan Emre, bana şiddet uyguladığı için ayrıldık. Hakkında evden uzaklaştırma kararı aldırdım. Olay gecesi kız arkadaşımla eğlenmeye gittik. Bu sırada Emre gelip, bana hakaretler savurdu. Sözlü ve fiziksel olarak rahatsızlık verdi. Uzak durmasını istedim, kalçamı sıkarak beni darbetti. Kapıda bulunan güvenlikten yardım istedim. Bu sırada 'aracı hazırlayın' diyen bir ses duydum. Emre, beni zorla aracın arka koltuğuna bindirdi. İsmini bilmediğim kişi, şoför mahalline geçerek aracı hareket ettirdi. Emre bana şiddet uygulamaya başladı, darbetti. Şoför koltuğunda oturan kişi 'abla, kusura bakma, benimki ekmek parası' dedi. İzmir yolunda arabadan inmek istediğimde şoför, arabayı yavaşlatıp, sağ tarafa çekip aşağıya indi ve kapıyı kapattı. Bir kez daha kapıya açmak istediğimde Emre göğsüme oturarak beni engelledi. Araç, kırmızı ışıklarda durunca bağırıp, yardım istedim. Tanımadığım insanlar sesimi duyup bize gelince korkup kaçtılar" diye konuştu.AĞIR CEZADA YARGILANMALARINI İSTEDİMahkemede söz alan müşteki Avukatı Cansu Zeytinoğlu, tutuksuz sanık Ozan B.'nin gerçeği söylemediğini belirtti. Zeytinoğlu, olayın önceden tasarlandığını aktararak sanıkların 'öldürmeye teşebbüs' suçundan ağır ceza mahkemesinde yargılanmalarını talep etti.Emre Özer'in avukatı ise yaptığı savunmada, müvekkilinin Burcu Can Eşmen ile uzun yıllar ev arkadaşı olduğunu, aralarında zaman zaman anlaşmazlık çıktığını ve olay günü ikisinin birlikte yemek yediklerini belirtti. Eğlence merkezine de müşteki için gittiğini ifade eden avukat, "Kız arkadaşı, ayakta duramayacak kadar alkol aldı. Emre onu kucağına alıp arabasını bindirdi. Emre'nin amacı, evlenmeyi düşündüğü sevdiği kadını evine götürmekti. Tahliyesini istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Emre Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.


Darbedilen Burcu: Yardım istedim, 'aracı hazırlayın' diyen bir ses duydum
Darbedilen Burcu: Yardım istedim, 'aracı hazırlayın' diyen bir ses duydum
Darbedilen Burcu: Yardım istedim, 'aracı hazırlayın' diyen bir ses duydum
Darbedilen Burcu: Yardım istedim, 'aracı hazırlayın' diyen bir ses duydum
Darbedilen Burcu: Yardım istedim, 'aracı hazırlayın' diyen bir ses duydum
Darbedilen Burcu: Yardım istedim, 'aracı hazırlayın' diyen bir ses duydum
Darbedilen Burcu: Yardım istedim, 'aracı hazırlayın' diyen bir ses duydum
Darbedilen Burcu: Yardım istedim, 'aracı hazırlayın' diyen bir ses duydum
Darbedilen Burcu: Yardım istedim, 'aracı hazırlayın' diyen bir ses duydum
Darbedilen Burcu: Yardım istedim, 'aracı hazırlayın' diyen bir ses duydum

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Darbedilen Burcu: Yardım istedim, 'aracı hazırlayın' diyen bir ses duydum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Darbedilen Burcu: Yardım istedim, 'aracı hazırlayın' diyen bir ses duydum - Son Dakika
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