TÜVTÜRK'te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı
TÜVTÜRK'te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı

TÜVTÜRK\'te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı
10.02.2026 21:58
TÜVTÜRK\'te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı
Haber Videosu

TÜVTÜRK, Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonu'nda istasyon çalışanları tarafından darp edilen ve hayatını kaybeden Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru Melih Okan Keskin'in hastanedeki son görüntüleri ortaya çıktı.

TÜVTÜRK istasyonunda darbedilen ve hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan'ın hastanedeki son görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara'da polis memuru Melih Okan Keskin, pazartesi günü otomobilini rutin muayene kontrolünden geçirmek için Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi'ndeki TÜVTÜRK araç muayene istasyonuna götürdü.

DARP EDİLDİ

Keskin ile istasyon çalışanları arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavgada Keskin, çalışanlar tarafından darbedildi.

BEYİN KANAMASI GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ

Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Melih Okan Keskin, beyin kanaması geçirerek 3 gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili araç muayene istasyonu çalışanları Y.K. ve S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.A. tutuklandı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

TÜVTÜRK istasyonunda darbedilen ve hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan'ın hastanedeki son görüntüleri de ortaya çıktı.

Son Dakika Yaşam TÜVTÜRK'te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gülnihal Demir Gülnihal Demir:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah Allah ailesine sabır versin 48 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    mekanı cennet olsun çok üzüldüm bu olaya. ortada hiç bir sebep yokken.. 33 0 Yanıtla
  • Soner Karabacak Soner Karabacak:
    Ah ani öfke ah 6 12 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
