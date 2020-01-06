Dardanel, bu yıl 1 milyar TL ciro hedefliyor - Son Dakika

Konserve ton balığını Türkiye'ye getiren ilk marka olan Dardanel, 2020'de bin 200 çalışanıyla 1 milyar TL'lik ciroya ulaşmayı hedefliyor.



Dardanel açıklamasına göre, 1980'li yılların başında, Çanakkale bölgesinde paketlenmiş elma ve karides satmak için faaliyete geçmesi planlanan ancak daha sonra Vehbi Koç'un öngörüsü ve Niyazi Önen'in girişimciliğiyle tamamen deniz ürünlerine odaklanan Dardanel, konserve ton balığını Türkiye'ye getiren ilk marka oldu.



Yalnızca iç pazara değil, Avrupa'nın birçok ülkesine de balık konservesi ihraç etmeye başlayan şirket, gelirlerinin yüzde 50'si için ihracata odaklandı. Hedeflerini yükselten, ciro ve ihracat rakamları hızla artan Dardanel, bin 200 çalışanıyla 2020'de 1 milyar TL'lik ciroya ulaşmayı amaçlıyor.

Tüketilen ton balığının yüzde 77'si de yüzde 55'lik pazar payına sahip olan Dardanel tesislerinden çıkıyor. 2019'da 700 milyon TL'yi aşkın bir ciroya ulaşan şirket, bu yeni dönemde ton balığında dünyanın en büyük 3 üreticisinden biri haline dönüşmeyi hedefliyor.