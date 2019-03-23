Darende'de 40 Bisiklet Dağıtıldı

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Bakan Gül, IMF'nin Türkiye Açıklamalarına Yanıt Verdi: Seçimlere Karışmayan Bir Onlar Kalmıştı

En Çok Borcu Olan Belediyeler Belli Oldu