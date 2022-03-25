Darende'de imam hatip öğrencilerinden İngilizce açık oturum - Son Dakika

Darende Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İngilizce açık oturum düzenledi.

Darende Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu, İlçe Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'ndaki etkinlikte, dil bilmenin bilginin özüne ulaşmakta önemli bir kolaylık olduğunu söyledi.

İngilizce öğrenildiği takdirde çevirisi yapılan kaynaklarla yetinmeyip istenilen bilginin de elde edilebileceğini aktaran Türkoğlu, "Genelde bizler iş ve ders geçmek için öğrenmek istiyoruz ama asıl amacımız bilgiye erişmek olmalıdır. Bu anlamda İngilizce öğrenmek hepimiz için çok önemli. Öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Etkinlik koordinatörü İngilizce öğretmeni Tayyibe Nur Bıçak da dil eğitimi hakkında bilgi verdi.

Türkçe konuşabilen herkes yabancı dil de konuşabileceğini ifade eden Bıçak, "Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır. Dil felsefesine önemli katkıları bulunan filozofun bu sözünü destekleyen günümüz şartlarında, dil çeşitliliğine sahip olmak bizlere sınırsız imkanlar sunmaktadır. Bu sebeple avcumuzun içine sığan bir tık uzaklıktaki dünyanın anahtarının yabancı dil olması hepimizin hem fikir olduğu konudur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından "İnternetin faydası ve zararı" hakkında açık oturum gerçekleştirildi.

Daha sonra şarkı ve çeşitli video sunumlarının ardından program tamamlandı.